Случчанка: Возмущению нет предела! 12 27.02.2018, 17:30

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Истории жителей Слуцка о том, как на них повлияла ситуация с маршрутками.

Из-за ситуации с маршрутками в Беларуси случчанину Евгению Кравцову придeтся менять график работы на минской фабрике «Слодыч», где он работает тестомесом. Оксане, маме ребeнка-инвалида, — отказаться от приeма врача в Боровлянах, если она до вечера не найдeт транспорт. Студентки Виктория и Валерия собираются ловить попутки. Случчане рассказали «Кур'еру», с какими проблемами они столкнулись из-за прекращения работы маршруток.

Опрос показал, что студенты, работники и пациенты медучреждений в Боровлянах — три основные категории людей, которые пострадали от сложившей ситуации.

Полина Дереча, студентка Белорусского института правоведения

- Последние два года я каждые выходные ездила домой. Учусь во вторую смену и в Слуцк всегда уезжала в пятницу после восьми часов вечера. На маршрутке это было идеально, а сейчас возникнут трудности.

Во-первых, попутки не забирают пассажиров, где им удобнее, а чтобы добраться до «Автоваза» (остановка на выезде из Минска по слуцкой трассе — Прим.), мне понадобится минимум час. Во-вторых, поездка на автобусе — это потерянное время, ведь с маршрутками было быстрее. Сейчас придётся искать альтернативу — либо попутки, что не всегда безопасно, либо просить знакомых, что не очень удобно.

Было время, когда я каждый день ездила на маршрутке на учёбу и вечером возвращалась домой. Не знаю, что бы я делала сейчас в таком случае. Надеюсь, что всё вернётся на свои места.

Виктория Трусова, студентка Белорусского государственного технологического университета

- Читая подобные новости, не верю, что такое может происходить в 21-м веке. От этих нововведений лучше точно не будет.

Пока не столкнулась с данной проблемой, так как прохожу практику в Слуцке и живу дома. Дальше собираюсь переехать в Минск: писать диплом и параллельно подрабатывать. Но домой мне тоже хотелось бы ездить. Неудобства, несомненно, возникнут:

- первое — не будет возможности сесть в маршрутку на ближайшей от дома остановке;

- второе — придётся заботиться о том, чтобы багаж был поменьше;

- третье — комфортность поездки снизится, например, не будет wi-fi;

- четвёртое — увеличится длительность поездки.

Услугами автовокзала пользоваться не планирую. Скорее всего, придётся ездить на попутках. Я не готова заранее беспокоиться о поездке и вообще тратить намного больше времени на то, чтобы просто попасть домой. Решение вижу здесь только одно: не трогать частные маршрутки, так как их работа и сервис налажены качественно и функционируют отлично.

Валерия Куклицкая, студентка Белорусского государственного университета

- Я учусь в Минске, преддипломную практику прохожу в Солигорске, а живу в Слуцке. Я в шоке от ситуации с маршрутками: приехала в Минск, а сегодня уже уехать не могу. Сразу звонила на автовокзал и спрашивала, во сколько ходят междугородние автобусы. Там меня поспешили расстроить. В Солигорск ходит только один автобус днём, а в Слуцк — три: с 11.45 до 19.30, а я обычно уезжаю из Минска после 21.00.

Думала ехать рано утром, но нет — такие автобусы у них не ходят. На «Автоваз» ехать и ловить попутку поздно вечером и в такой холод неудобно, а уехать из Минска нужно.

Вчера я узнала о приложении «Бипкар», в котором можно найти людей, берущих попутчиков по выбранному маршруту. Буквально за несколько часов появилось предложение, которое меня устроило. Так и буду теперь ездить. А что делать — выбора у нас теперь нет.

Анастасия Алешкевич, студентка Гомельского торгово-экономического университета

- Я сейчас в Гомеле на сессии и не знаю, как мне добраться домой. Работа маршруток Гомель-Минск, как и Минск-Слуцк, под вопросом, поезда едут сутки, а автобусы, которые пустили, по времени не подходят. У меня в субботу стоит экзамен, во сколько он закончится, я не знаю, поэтому сейчас сижу и думаю… Я в шоке от всего этого. Как говорится, «в нашей стране всё для людей».

Ксения Егорова, воспитательница столичного детского сада

- Я работаю в Минске. Домой поеду 7 марта. Надеюсь, что до этого времени что-нибудь прояснится с маршрутками. Если нет, то даже не знаю, что делать.

Работаю до 19.00, поэтому домой еду поздно, а в расписании автобусов я посмотрела, что последний рейс как раз в 19.00. Буду искать попутки по группам в соцсетях или на сайте «Бипкар». Грустно, что пропал единственный удобный способ добраться в любое время и от любого места. Но я уверена, что маршрутки вернут, так как автобусы не соберут людей.

Маршрутки удобны всем. Они ездят каждые полчаса с 5 утра и до 24 ночи. Если ты живёшь за городом, тебя поедут забирать даже в Ячево и Лучники. Маршрутку можно заказать без проблем, мест много и всем хватает.

В салоне всегда удобные сиденья, в некоторых машинах есть wi-fi. Тепло, есть место для чемодана и ручной клади, чтобы в поездке ничего не мешало. С водителем всегда можно договориться, если ты на пару минут опаздывал.

На междугородних современных автобусах я ездила пару раз. Хочу сказать, что они были не совсем удобны. Автобус чувствует каждую яму, и ты рискуешь подскакивать на каждой кочке. В основном в автобусе холодно. Рейс не каждый час, а четыре раза в день. Много ездит студентов. И если маршруток было достаточно много, то автобусов на всех желающих не хватит.

Автобус не поедет ради одного человека. А маршрутка поедет. Попутки небезопасны. Я не знаю, как пройдёт поездка, какой попадётся водитель, с какой скоростью он будет ехать.

Остаётся только надеется, что эта проблема в скором времени решится, а нам нужно поддерживать наших маршрутчиков.

Вероника, сотрудница столичного банка

- В Минск я езжу два раза в неделю точно: там работаю, а в Слуцк приезжаю в гости к родителям. Пользуюсь маршрутками уже около семи лет. Транспорт хороший, водители достаточно квалифицированы, никаких замечаний и нареканий за этот период времени у меня не возникало ни разу!

Когда я увидела эту новость, была в шоке. Это практически единственный транспорт, чтобы добраться в Минск или Слуцк. Надёжно, быстро, удобно. Остаётся вариант попутки, но для девушек это достаточно опасно. Автобусы «Минсктранс» тоже не вариант. Они едут больше двух часов, да и к тому же ужасно холодные. Можно отморозить и руки, и ноги.

На выходные собираюсь приехать в Слуцк. Надеюсь, что что-то решится к этому времени. Решение будет лишь в том случае, если все люди объединятся и начнут что-то предпринимать. Писать и говорить можно много чего — надо действовать, только ещё непонятно как.

Маршрутка — очень удобный транспорт и для детей, и для пенсионеров, и тем более для студентов. Люди лишились единственного проверенного транспорта. Надеюсь, что всё образуется и власть пойдёт нам навстречу. Она должна начать слушать людей, а не делать так, как им удобно.

Евгений Кравцов, студент Белорусского государственного технологического университета и тестомес фабрики «Слодыч»

- Из-за ситуации с маршрутками мне придётся менять график работы. До этого я сутки работал, потом ехал домой на один-два дня. Как будет сейчас, не знаю, пока на больничном. Наверное, буду добираться на попутках, если их не будут ловить. И думать про жильё в Минске, но оно там дорогое.

Галина, ездит в Боровляны

- Завтра мне надо ехать в Боровляны, а как добраться — не знаю. Возмущению нет предела. Ведь никто не будет ждать тебя в больнице, пока ты приедешь из Слуцка. А люди месяцами ждут своей очереди, чтобы попасть на приём к врачу.

У сестры онкология, как ей сегодня добраться в Боровляны? Ехать на автобусе на 6.10 в Минск? А если ей к 8-ми к врачу? Хорошо, если транспорт в 8 утра приедет в столицу, но потом же ещё надо добраться до Боровлян. Больному человеку придётся бежать, искать кассу, где купить билет, потом ехать на автобусе. Нарисуйте, покажите, расскажите, как доехать? А маршрутки до Боровлян всегда были заполнены.

Я звонила на автовокзал, мне сказали, что от них ничего не зависит. На мой взгляд, государство нам не столько много платит денег, чтобы ездить в Минск и Боровляны на такси.

Любовь Колесникова, пенсионерка, раз в месяц ездит в Боровляны

- Я езжу в Боровляны раз в 21 день, у меня там курс лечения. Я не представляю, как буду ездить дальше. А ведь в Боровляны ездят люди больные.

Меня шокирует эта ситуация, честное слово. Ведь было удобно выйти утром в 5.30 на остановку в двух шагах от дома и поехать в Боровляны. А как я сейчас доберусь до вокзала в 5.30? Это ведь страшные неудобства. Во-первых, придётся рано вставать, во-вторых, можешь не успеть на автобус и остаться на остановке. Поэтому я только «за», чтобы ходили маршрутки и забирали людей от дома.

Я надеюсь, что государство передумает и сделает всё на благо человека.

Оксана, ездит в Боровляны с ребёнком-инвалидом каждые полгода

- Я уверена, что тем людям, которые живут на окраине города, неудобно добираться до вокзала. А так заказал маршрутку, она забрала больного человека и повезла, куда надо. Для меня эта ситуация тоже создала неудобства.

Представьте, что мне надо с ребёнком-инвалидом ехать сначала на вокзал. Там смотреть расписание, стоять очередь. Да и дитё у меня тяжёлое, не выдержит долго в автобусе. Я не понимаю, зачем, ради чего это было придумано.

Звонила на вокзал. Там сказали, что автобусы есть только до Минска, а мне завтра надо в Боровляны. Если не найду, как добраться, буду отказываться от приёма врача. Не пешком же мы пойдём. Сидишь и не знаешь, кому пожаловаться.

Это дурдом какой-то! Людей вообще ни во что не ставят. Не даёте частным маршруткам работать, так пустите государственные автобусы в Боровляны. Туда и взрослые, и дети едут.