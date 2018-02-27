закрыть
27 февраля 2018, вторник, 21:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Самолет Минск—Париж два часа кружил над Беларусью

  • 27.02.2018, 17:36
  • 3,442

Самолет вырабатывал топливо перед вынужденной посадкой.

Самолет Минск—Париж два часа кружил над Ивенцом и Логойском, а потом вернулся в аэропорт.

По информации nn.by, самолет компании «Белавиа», вылетевший рейсом Минск—Париж в 11:48, был вынужден вернуться в аэропорт.

Причиной называют разгерметизацию салона. Почти два часа самолет провел в воздухе, чтобы выработать топливо.

Затем самолет сел в аэропорту. Вскоре он снова вылетел в Париж, полет проходит в штатном режиме.


популярное за неделю

Мнение

Надо дойти. Ради них, ради себя
Надо дойти. Ради них, ради себя Наталья Радина
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР?
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР? Яўген Афнагель
Оставьте маршрутчиков в покое!
Оставьте маршрутчиков в покое! Виктор Марчик
Дожинки или «ящик Манафорта»
Дожинки или «ящик Манафорта» Андрей Санников