Самолет Минск—Париж два часа кружил над Беларусью
- 27.02.2018, 17:36
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Самолет вырабатывал топливо перед вынужденной посадкой.
Самолет Минск—Париж два часа кружил над Ивенцом и Логойском, а потом вернулся в аэропорт.
По информации nn.by, самолет компании «Белавиа», вылетевший рейсом Минск—Париж в 11:48, был вынужден вернуться в аэропорт.
Причиной называют разгерметизацию салона. Почти два часа самолет провел в воздухе, чтобы выработать топливо.
Затем самолет сел в аэропорту. Вскоре он снова вылетел в Париж, полет проходит в штатном режиме.