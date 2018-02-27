Суд в Праге освободил лидера сирийских курдов 1 27.02.2018, 17:53

Салих Муслим

Фото: Getty Images

67-летний Салих Муслим был задержан 25 февраля в Праге.

Пражский суд освободил одного из лидеров сирийских курдов, бывшего сопредседателя курдской партии "Демократический союз" Салиха Муслима. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщил адвокат курдского политика Мирослав Крутина, сообщает "Немецкая волна".

Турция возмущенно отреагировала на решение чешских властей: официальный представитель правительства страны назвал вердикт суда "очевидной поддержкой терроризма".

67-летний Салих Муслим был задержан 25 февраля в Праге в связи с тем, что его имя было внесено Анкарой в базу Интерпола. В Турции курдского политика обвиняют в терроризме, и власти страны настаивают на его экстрадиции.

"Демократический союз" в Турции считается террористической организацией

Ранее агентство Reuters сообщило, что вопрос экстрадиции политика будет решен в ходе консультаций между главами МИД Турции и Чехии. Салих Муслим пообещал сотрудничать в этом вопросе с чешскими властями.

"Демократический союз" в Турции считается сирийским отделением Курдской рабочей партии (КРП), сторонники которой подвергаются преследованиям и репрессиям. В отличие от КРП, "Демократический союз" признается террористической организацией только турецкими властями. Курдским военизированным формированиям "Отряды народной самообороны" (YPG), которые являются военным крылом партии, оказывают поддержку США.