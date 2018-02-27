Фотофакт: Рим, покрытый снегом, превратился в сказочную декорацию 1 27.02.2018, 18:01

2,091

В ночь на понедельник в Риме впервые за шесть лет выпал снег.

Температура также упала на 10 градусов ниже нормы: ночью снижается до -5°C, а днем составляет от 0°C до +3°C, пишет zn.ua.

Из-за снегопада существенно затруднено уличное движение. Городские власти отменили уроки в школах, изменили график работы общественного транспорта, к расчистке улиц от снега привлечены военные.

У римского аэропорта Фьюмичино, крупнейшего в Италии, работает лишь одна взлетно-посадочная полоса из четырех. Второй римский аэропорт Чампино всю ночь был закрыт.