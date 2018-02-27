Министр образования Карпенко: Нам интересен опыт России 30 27.02.2018, 18:16

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Игорь Карпенко

Фото: golk.by

Беларусь будет использовать российский опыт в образовании.

Беларусь заинтересована в опыте России по вопросам поддержки талантливой молодежи и прогнозирования потребности в кадрах, сообщил министр образования Игорь Карпенко, сообщает БелТА.

«Должен отметить, что Россия сделала значительный шаг вперед в этом вопросе. Нас очень впечатлила та работа, которая ведется в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Думаю, что мы могли бы наладить сотрудничество с этим центром, возможно, через какие-то совместные программы. Опыт России в этом направлении нам интересен. Перед нами стоит задача создания в Беларуси детского технопарка, где будут применяться подходы, связанные с ранней профориентацией молодежи и вовлечением их в будущую профессию», — сказал Игорь Карпенко.

«Нам интересен опыт России и по прогнозированию потребности в кадрах», — отметил министр.