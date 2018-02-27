Белорусский спортсмен выставит на аукцион очки и смартфон с Олимпиады 4 27.02.2018, 18:29

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Стартовая цена для очков Ray Ban составит 200 рублей, смартфона Galaxy Note 8 — 1 800 рублей.

Белорусский лыжник Сергей Долидович выставит на благотворительный аукцион олимпийские очки из Лиллехаммера и смартфон из Пхенчхана. Торги начнутся на площадке объявлений Куфар 28 февраля в 11:00 и продолжатся до 17:00 13 марта. Вырученные от продажи лотов деньги будут переданы воспитанникам Андреевского детского дома около Орши, родного города спортсмена, пишет the-village.

— Недавно люди помогли мне подготовиться к Играм в Пхенчхане, собрав деньги через краудфандинг-платформу. Теперь я поддержу тех, кто из-за обстоятельств нуждается в помощи. Как и обещал перед Олимпиадой в Корее, устраиваю благотворительный аукцион, — рассказывает Сергей Долидович. — Выставляю вещи с первых и последних Олимпийских игр, в которых я участвовал.

Первый лот, который продает спортсмен — очки Ray Ban с Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия). Дужки очков украшает зимний орнамент синего цвета и стилизованные фигурки спортсменов: лыжников, конькобежцев, бобслеистов.

Вторым лотом станет смартфон Galaxy Note 8 с Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. В открытую продажу модель никогда не поступала: Samsung произвела всего 4 000 устройств, которые были вручены всем спортсменам Олимпиады в Южной Корее, а также участникам организационного и Олимпийских комитетов. На задней крышке аппарата, выполненной в белом цвете с золотистой окантовкой, размещено изображение олимпийских колец — символа единства пяти частей света: Америки, Европы, Азии, Африки и Океании.

Стартовая цена для очков Ray Ban составит 200 рублей, смартфона Galaxy Note 8 — 1 800 рублей.