Если встанут маршрутки 6 27.02.2018, 18:50

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Как пинчане ищут выход из проблемной ситуации с маршрутками.

Напомним, 26 февраля вступили в силу изменения в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Нововведения коснулись междугородних перевозок на маршрутных такси. От маршрутчиков требуют заключать договора с госоператором, привязаться к вокзалам, разрабатывать расписания и маршруты и участвовать в конкурсе на право осуществления пассажироперевозок.

Не все согласны с такими требованиями, поэтому в некоторых городах Беларуси маршрутки перестали делать рейсы. В Пинске крупные компании перевозчики решили работать по-старому, до первых санкций от госрегулятора, пишет media-polesye.by.

На сегодняшний день из Пинска в Минск и обратно ходят десятки маршруток, практически через каждые два часа. Если они встанут, то местный Автобусный парк и Белорусская железная дорога не смогут их заменить. Например, с Пинского автовокзала есть только один ежедневный маршрут на Минск через Клецк и Несвиж, длится он почти 7 часов. Есть ещё один маршрут в понедельник, два в пятницу и субботу. И это всё. БЖД предлагает возможность добраться напрямую из Пинска в Минск ежедневным поездом Брест-Витебск, который отправляется в 23.59 и шесть часов находится в пути. Из Минска этот поезд отправляется в 23.03. Есть же ещё поезд № 636 Пинск-Минск, который ходит только по субботам. И ещё №668 Брест-Минск, который ходит по понедельникам.

В то же время пинчане начали активизироваться по этой теме в соцсетях. Например, в одной из них можно прочитать такое объявление:

« … многие водители, которые работали по схеме нерегулярных пассажирских перевозок, временно приостановили свою деятельность.

Существует множество страниц с тематикой «Попутчики», мы советуем подписаться на нашу группу Попутчики: Пинск-Минск.

В нашей группе каждый может оперативно опубликовать свою запись, но перед тем, как публиковать, советуем для удобства прочесть правила поиска.

Важно: Чем больше участников будет в данной группе, тем проще будет в любой момент найти попутчиков либо транспорт в интересующем тебя направлении».

В правилах группы особо подчёркивается о недопустимости публичного обсуждения стоимости поездки.

Есть ещё такой сервис, как beepcar. Но его интернет-страничке просто надо набрать маршрут и появляется список из водителей, желающих вас подвезти. Например, 28 февраля на Минск было 11 предложений. Сервис указывает стоимость поездки, марку и год выпуска автомобиля, а также рейтинг водителя.

На 28 февраля было восемь предложений добраться из Пинска до столицы Беларуси и у одного из крупнейших сервисов по поиску попутчиков BlaBlaCar.

Конечно, предложений, в сравнении с десятками маршруток от нерегулярных пассажироперевозчиков, немного. Но, если маршрутки встанут, то ситуация изменится, услуги по перевозке пассажиров вовсе уйдут в тень. Станет больше «бомбил», которые будут собирать пассажиров на вокзалах.

Конечно, появится больше работы у налоговиков, которые, используя информацию интернет-сервисов, будут вылавливать людей за незаконную предпринимательскую деятельность. Но любой ипешник, имеющий право на пассажироперевозки, может просто зарегистрироваться на тематической интернет-площадке и легально собирать заказы.

Грядёт определённый период неудобств для пассажиров, пока рынок не «устаканится», но предприимчивые люди найдут выход.

Возможен и такой вариант, как появление перевозчика монополиста.