Путин засекретил персональные данные чиновников 6 27.02.2018, 19:01

3,130

В документе закреплены обязанности ФСО по защите персональных данных чиновников, а также членов их семей.

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в положение о Федеральной службе охраны (ФСО). В соответствии с опубликованным на официальном портале правовой информации документом, ФСО наделяется полномочиями по защите персональных данных «объектов государственной охраны и членов их семей».

Также в положение о ФСО добавлен подпункт, в котором говорится об участии службы «в пределах своей компетенции» в реализации политики в области информационной безопасности, обнаружении и ликвидации кибератак на российские ресурсы, передает РБК.

В документе также закреплены полномочия ФСО по составлению перечня вещей, которые запрещено проносить на охраняемые объекты.

Указ вступает в силу с момента опубликования.

Согласно ФЗ «О государственной охране», такая охрана предоставляется президенту, председателю правительства, спикерам Госдумы и Совета Федерации, председателям Конституционного и Верховного судов, генпрокурору и председателю Следственного комитета.

«Принятие указа придает легитимность уже сложившемуся порядку засекречивания данных о родственниках госслужащих категории «А», — прокомментировал экс-сотрудник прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия. По мнению Багатурии, с одной стороны, защита данных родственников чиновников может защитить их от противоправного давления, с другой — подобный закон надо вводить только при наличии реального общественного контроля за их доходами.

Полномочия ФСО были расширены в июле прошлого года, когда президент подписал соответствующий закон. В документе отмечалось, что его положение не распространяется на те персональные данные, которые охраняемые должностные лица должны раскрывать в соответствии с российским законодательством.

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сказал РБК в июне прошлого года, что закон не затронет декларации чиновников о доходах, но его положения распространяются на информацию о месте пребывания охраняемого лица и членов его семьи.