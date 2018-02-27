Фотофакт: Морозные города Беларуси с высоты 780 километров 5 27.02.2018, 19:10

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Минчанин посмотрел на столицу и областные центры «глазами спутника».

Последние морозные дни заставили белорусов вспомнить, что же такое зима и какой она должна быть на самом деле: солнце светит, снег скрипит, дыхание перехватывает. То, как выглядят города «снизу», видно каждому: подойди к окну и созерцай в свое удовольствие. Минчанин Вячеслав Мазай пошел дальше и посмотрел на столицу и областные центры «глазами спутника» Sentinel. Молодой человек нашел интересующие его снимки замерзающих городов и опубликовал их в своем Twitter-аккаунте. Минск, Брест, Гродно, Гомель, Могилев и Витебск с высоты приблизительно 780 километров — это красиво.

— Я работаю в компании OneSoil, которая реализует проекты в сельскохозяйственной сфере. В связи с тем, что сейчас ударили сильные морозы, решил посмотреть, как обстоят дела в Гродненской области, где всегда теплее. Выяснилось, что там снега нет, а значит, озимые зерновые культуры в опасности. Заодно решил изучить обстановку и в других городах — профессиональная составляющая превратилась в отчасти творческую, — рассказал Onliner.by Вячеслав.

Минск

Брест

Витебск

Гомель

Гродно