Как выглядят и сколько стоят самые маленькие «однушки» 9 27.02.2018, 19:16

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Большие квартиры стали не по карману простому горожанину.

Белорусские застройщики, еще десять лет назад успешно продававшие «аэродромы», с наступлением очередного кризиса вынуждены были ужать свои амбиции. Большие квартиры стали не по карману простому горожанину, а потому рисовать и строить пришлось «еврооднушки» и другие урезанные варианты жилья. Но, как известно, все новое — это хорошо забытое старое. И пятьдесят, и семьдесят лет назад в Минске строились компактные квартиры, в том числе «студии», в которых с трудом сможет развернуться один человек. Как они выглядят и за сколько можно купить хоть маленькое, но свое гнездышко, — в обзоре Onliner.by.

«Микрооднушки» — товар, конечно, штучный. В базе сайта «Дома и квартиры» по-настоящему интересных с этой точки зрения объявлений не больше пяти. Основная масса малогабаритной «вторички» — 30-метровые хрущевки, которые еще более-менее приспособлены к человеческой жизни.

Начнем с одной из самых компактных квартир Минска — 15,4-метровой «однушки» на улице Тухачевского. По данным Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, самая маленькая столичная квартира имеет площадь всего 14,83 «квадрата» и расположена в старом доме на улице Свердлова. Санузла и кухни в той «однушке» официально нет, но меж тем полноценной квартирой она считается, так как документы были оформлены давно, а закон обратной силы не имеет.

В сегодняшнем случае все лучше — на 15,4 м есть выделенный санузел. По крайней мере, так утверждает владелец, который не приложил фото техпаспорта. Скромно, очень скромно, зато потолки три метра, если кого-то это может утешить (как вариант, можно организовать «плацкартные» места для сна). «Комната-студия 15,4 кв. м с отдельным санузлом. Кирпичная „сталинка“. Ремонт», — кратко сообщает собственник.

За такую квартиру, в которую из общаги, наверное, с радостью переселились бы многие студенты, просят ни много ни мало $26 000 по курсу, или $1688 за метр. Объявление свежее, поэтому шанс приобрести жилье в доме 1952 года постройки недалеко от кинотеатра «Комсомолец» сохраняется. К сожалению, узнать состояние «однушки» невозможно: фотографии продавец не приложил.

Больше метров — выше цена. За $35 000 в эквиваленте продается 21-метровая квартира на улице Передовой. Ближайшие соседи — железная дорога, Городской наркологический диспансер, Городской центр пограничных состояний Городского клинического психиатрического диспансера, опорный пункт, средняя школа №33 и садик №34. В общем, что бы с тобой ни приключилось, один на один с проблемой не останешься.

Компактную квартиру, где на жилую часть приходится 11,8 «квадрата», а на кухню — 4,8, агентство, занимающееся продажей, презентует как «самую дешевую в Партизанском районе с хорошим ремонтом».

«Стеклопакеты, современная плитка в санузле и кухне, телефон, домофон. Капремонт дома в 2006 году. Рядом множество магазинов, детсады, школа, гимназия, поликлиника, рынок. От станции метро „Тракторный завод“ 12 минут пешком. Рядом остановка автобуса и троллейбусов. Рядом Ботанический сад, парк Челюскинцев», — расписывает специалист.

Жилье расположено на первом этаже, есть даже свой балкон. «Квадрат» в такой квартире обойдется покупателю в $1658.

Почти такие же метры с ценой на $1000 выше предлагаются к продаже на Партизанском проспекте. Третий этаж, зеленый двор, свой балкон. Почти напротив — корпуса Мотовелозавода. Кирпичный дом был построен еще в 1974 году, метр в нем обойдется покупателю в $1674 по курсу.

«Телефон, санузел совмещенный, состояние удовлетворительное, счетчики воды, подвал, домофон, готова к проживанию, зеленая зона. 10 минут пешком до ст. метро „Пролетарская“. Чистая продажа, встречный вариант подобран. Продает собственник (не агентство). Возможна продажа через агентство», — предупреждает склонных к подозрениям покупателей продавец.

Абсолютный рекордсмен по цене и по «квадратам» находится в доме на улице Интернациональной. Всего 25 кв. м и целых $60 000 — но ведь в каком месте! Трехэтажный дом, в котором вот-вот должен завершиться капитальный ремонт, знаком всем, кто любит гулять пешком по центру. Здание было построено еще в 1917 году, а потому потолки там ого-го — 3,8 м.

«Квартира в самом центре Минска. Дом — памятник архитектуры. Очень высокие потолки 3,8 м. В марте 2018 года в доме завершается капитальный ремонт. Торг!» — предупреждает агент. $60 000 для Минска не такие уж малые деньги: можно купить квартиру с количеством комнат от одной до трех. В предложенном же варианте на жилую часть выпадает всего 14,3 кв. м, кухня в три раза меньше. Решить вопрос с нехваткой пространства для жизнедеятельности агентство предлагает за счет высоты помещения — дополнительный этаж вполне поместится.

Один квадратный метр в старом и очень красивом доме с толстыми стенами стоит как современная «элитка» — $2400 по курсу. Продукт — строго на любителя.