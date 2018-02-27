В Чехии биткоин популярнее, чем евро 27.02.2018, 19:30

По итогам опроса оказалось, что чехи больше склонны держать средства в криптовалютах, а не в евро.

Когда их спрашивали, какую иностранную валюту они бы приобрели, в два раза больше людей выбрали биткоины, по сравнению с теми, кто указал евро, передает cryptellect.net.

В исследовании принимало участие 525 человек. Около 11% респондентов рассказали, что думают о покупке криптовалюты. О покупке евро думают 10,3% опрошенных.

С момента своей «либерализации» чешская крона дает неплохое развитие. Она подросла по отношению к евро, и 30% населения доверяют национальной валюте. Второй по надежности валютой в стране считается швейцарский франк (ему доверяет 26% населения).

На первый взгляд, выбор евро был бы очевиден для диверсификации инвестиций, но эта валюта никогда не была слишком популярна среди чехов.