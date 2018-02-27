Гаэль Монфис: Азаренко - упертая, она - боец и никогда не сдается 4 27.02.2018, 19:42

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Гаэль Монфис

Известный французский теннисист прокомментировал ситуацию, в которую попала белоруска.

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал сложную ситуацию, в которую попала белоруска Виктория Азаренко, передает «Прессбол».

Напомним, наша соотечественница не может покидать Лос-Анджелес из-за судебной тяжбы с бывшим парнем.

«Очень сложно об этом говорить. Я не знаю, как говорить, что говорить. Это очень грустная ситуация, в которую попал мой лучший друг, и я очень нервничаю. Она потрясающая мать, просто невероятная. Это очень, очень трудно, это все, что я могу сказать.

Что я могу сказать ее болельщикам: она сражается, сражается, она счастливый человек. Эта девушка — упертая, она — боец и никогда не сдается. Я надеюсь, она скоро вернется еще сильнее. Очень трудно комментировать эту ситуацию. Она очень сложная. Это все, что я могу сказать», — прокомментировал Монфис.