Цены на нефть продолжают снижаться 1 27.02.2018, 19:53

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Цены на «черное золото» снижаются на фоне прогноза главы МЭА.

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем во вторник продолжают умеренно снижаться, отражая обеспокоенность «быков» комментариями директора Международного энергетического агентства (МЭА) о скором лидерстве США по объемам добычи «черного золота».

По состоянию на 19:44 по минскому времени стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь сорта Brent опустилась на 0,81% до $66,98 за баррель.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил ранее во вторник, что США опередят крупнейшего в мире нефтедобытчика — Россию — уже в следующем году, если не в этом.

«Соединенные Штаты очень скоро станут нефтедобытчиком номер один», — сказал Бирол.

Он также не ожидает снижения добычи в США и в дальнейшем, в течение следующих четырех-пяти лет.

На фоне этого инвесторы теперь обратят дополнительное внимание на данные о запасах нефти в США. В среду Американский институт нефти (API) и Минэнерго страны обнародуют свои данные об уровне этих запасов за прошедшую неделю. По прогнозам аналитиков, они увеличились на 2,7 млн баррелей, или на 0,6%, до 423,2 млн баррелей.