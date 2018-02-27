Археологи обнаружили ценную находку на Замковой горе в Гродно 27.02.2018, 20:03

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Археологи обнаружили накладку для иконы или книги из драгоценного металла.

Несмотря на холода, у стен Старого замка продолжают работать археологи. Слой за слоем они углубляются с исследованиями вглубь Замковой горы, работая сразу на нескольких участках. Параллельно изучают грунт, который извлекается во время установки свай, передает grodnonews.by.

– Просеиваем землю вперемешку с песком и отбираем элементы, представляющие археологический интерес, – рассказала заведующая отделом археологии историко-археологического музея Натальи Кизюкевич. – Обычно здесь встречаются гвозди, части керамики, кости.

На прошлой неделе перечень таких находок пополнила, скорее всего, золотая накладка, которая была элементом, вероятно, какой-то церковной утвари.

– Возможно, она украшала икону или книгу и относится к периоду средневековья – XII-XIII веков, – продолжает Наталья Кизюкевич.

Фото: Екатерина МОТЕВИЧ

В средневековье и первые и вторые были признаком благосостояния, встречались они нечасто и в своем оформлении, как правило, имели декоративные элементы в том числе из драгоценных металлов.

Среди обнаруженных здесь элементов также орнаментационная накладка того же периода из металла. От центрального элемента в форме цветка в стороны уходят плоские держатели, которые крепились вероятно к ремню.

Фото: Екатерина МОТЕВИЧ

Грунт, поднятый во время бурения углублений для свай, преподнес и еще несколько сюрпризов из далекого прошлого. Археологи обнаружили здесь металлическую бусину, которая вероятнее всего была частью украшения, и предмет характеризующий быт наших предков: рыболовную снасть – блесну, которая сохранилась в довольно хорошем состоянии.

Фото: Екатерина МОТЕВИЧ

История находки кирпичей с изображением герба «Колюмны», которым пользовался князь Витовт, получила продолжение – археологи обнаружили фрагмент еще одного элемента с рельефным изображением. Пока археологи придерживаются версии, что они использовались для облицовки печи или камина.

Фото: Екатерина МОТЕВИЧ

Несмотря на продолжающуюся реставрацию, двери Старого замка по-прежнему открыты для посетителей. Сегодня вниманию гостей постоянная экспозиция историко-археологического музея. В выставочном зале замка продолжается косметический ремонт. Сразу после него в обновленном помещении откроется выставка, которая расскажет о промышленной составляющей региона времен XIX – начала XX века. К середине весны свое место здесь займет экспозиция «Гродно промышленный».

Фото: Екатерина МОТЕВИЧ