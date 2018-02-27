Македония подобрала варианты для переименования страны 27.02.2018, 20:07

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Фото с сайта Flickr.com

Балканской стране нужно новое название, чтобы уладить спор с Грецией на пути интеграции с ЕС.

Македония и ее южный сосед Греция договорились начать переговоры в этом году для того, чтобы решить спор из-за названия бывшей югославской республики, которая мешает ей присоединиться к НАТО и Евросоюзу.

Афины, как и все члены обеих организаций, имеющих право вето в вопросах расширения. Греческой стороне не нравится название «Македония», поскольку ее и некоторые статьи конституции соседней страны можно использовать для территориальных претензий на северный регион Греции с таким же названием, пишет zn.ua со ссылкой на Reuters.

Македония надеется решить эту проблему до встречи с ЕС, которая состоится в июне, и саммита НАТО в июле. Для этого она предлагает добавить географическое «уточнение», чтобы подчеркнуть разницу между названиями.

«Среди предложений названия: Республика Северной Македонии, Республика Верхней Македонии, Республика Македонии Вардар и Республика Македония (Скопье)», - сказал премьер-министр Македонии Зоран Заев.

На вопрос, удовлетворит ли хоть какие-то из этих вариантов Грецию, он ответил: «Да. У них есть желанные и не очень варианты». Заев добавил, что вопросом остается, существует ли «реальная потребность» изменять конституцию Македонию, о чем Афины просят последние месяцы.

Ранее в ЕС рассказали, когда ждать решения спора между Грецией и Македонией. Это произойдет до конца председательства Болгарии в Совете ЕС в июле, заявил Европейский комиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев ранее заявлял о референдуме по поводу изменения названия страны. Таким образом, Македония пытается решить многолетний спор с Грецией и открыть себе путь к евроинтеграции.

Недавно Македония ратифицировала подписанный с Болгарией договор «о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», которые были ключевыми условиями Евросоюза для принятия новых членов. В частности, стороны согласились отказаться от территориальных претензий и заново пересмотреть общую историю.

Как сообщалось, Европейская комиссия подготовила новую стратегию, согласно которой 2025 год станет крайним сроком для новой волны расширения, однако это станет возможным только после урегулирования локальных споров на Западных Балканах. В ЕС отметили, что «не будут импортировать двусторонние диспуты».