Белорусам на заметку: 1 марта в Польше вступает в силу закон об ограничении торговли в воскресенье 1 27.02.2018, 20:20

Торговыми останутся два воскресенья в каждом месяце - первое и последнее.

1 марта вступает в силу закон об ограничении торговли в воскресенье, согласно которому в каждом месяце два воскресенья – первое и последнее – будут торговыми, передает «Радио Польша».

Президент Польши Анджей Дуда утверждает, что постепенное ограничение торговли в воскресные дни является хорошим решением: «Хорошо, что это вводится равномерно и спокойно, посредством постепенного перехода. Хорошо, потому что для многих людей это шок, когда они не смогут сделать покупки в торговых сетях в воскресенье. Так поступают в демократических богатых странах. Пусть кто-то поедет в Германию или и попробует в воскресенье пойти в супермаркет. Съездите в Австрию и попытайтесь сделать покупки в воскресный или праздничный день. Магазины закрыты, люди не работают, воскресенье – день свободный от работы. Я рад, что по мере того, как наше государство растет и укрепляется, мы такие принципы вводим также в Польше».

С 1 января следующего года торговым будет только одно воскресенье в месяце. С 2020 года запрет на торговлю в воскресенье будет обязывать во все эти дни месяца, кроме семи воскресений в году: перед Рождеством, перед Пасхой и последние в январе, апреле, июне и августе.

Закон предусматривает целый список исключений. Торговать в воскресенье может владелец магазина, при условии, что он сам станет за прилавок. Осуществлять торговлю в воскресные дни могут также пекарни, кондитерские, магазины на автозаправках, цветочные магазины, а также торговые точки на почте, вокзалах и в аэропортах.