Павел Аракелян: Я проникся белорусским языком, когда начал работать с Вольским 1 27.02.2018, 21:16

Павел Аракелян

Харизматичный саксофонист рассказал, как жить в свое удовольствие без оглядки на общество.

Он выходит на сцену с Лявоном Вольским и бутылкой виски, а наутро зарабатывает деньги фитнес-инструктором. Как жить в свое удовольствие без оглядки на общество, Павел Аракелян рассказал kp.by.

- Павел, одни считают вас обаятельным интеллигентным саксофонистом, другие - этаким разгуляй-парнем, который вдобавок гробит здоровье на тренажерах. Как удается совмещать несовместимое?

- Есть вещи гораздо более вредные: работать на нелюбимой работе, нервничать по пустякам, не улыбаться, не интересоваться. Я отдаю себе отчет, у меня нет такого: «О Боже, язва - почему?!» Я не буду удивляться, потому что прекрасно знаю почему. Но еще чаще болезни возникают из-за постоянных стрессов и недовольства. В жизни некоторых настолько ничего не происходит, что самое важное для них - злорадствовать по поводу других.

Фото: личный архив

Мелкие гнусные завистники, небольшого ума и уровня развития, чаще всего скучные - таких я называю чмом. Что касается моего аморального образа жизни - почему нет, если мне нравится, я никому не мешаю и осознаю возможные последствия. Зато глаза горят (смеется). К сожалению, у большинства белорусов, что встречаешь на улице, уже в 25 лет они уже потухли. И у меня ответный вопрос: зачем тогда тебе эта жизнь - чтобы уныло доживать до 80-ти?

Фото: Антон ХАДАСЕВИЧ

«Люди найдут, в чем упрекнуть»

- Вы не скрываете свой аморальный образ жизни, хотя в Беларуси не принято выставлять эту часть жизни напоказ. Не переживаете, что могут тыкать пальцем?

- Люди всегда найдут, в чем упрекнуть. То ты будешь слишком «чернож…м», то слишком открытым, то много пьешь, то мало. Были периоды, когда не пил вообще - тоже плохо!

Мне это напоминает школьную ситуацию. Я учился в этаком минском «гетто» и, будучи жирненьким неказистым мальчиком из интеллигентной семьи, любил читать книги. Помню ненавистное: «Ты че - умный, што ли?» В те годы я прятал хорошие оценки, не дай боже, поймают с книжками или застанут за звонком родителям. Студентом, когда задерживался, всегда предупреждал: «Мама, папа, не волнуйтесь». А рядом слышал: «Че - мамке-папке звонишь?» Да, звоню - потому что люблю их и мне несложно.

- Быстро вы из толстенького закомплексованного мальчика превратились в свободолюбивого…

- Первый шаг на пути к избавлению от комплексов - признаться, что они есть. Меня с 13 лет интересовали девочки. И когда к 20 годам я все еще оставался девственником, то признался себе: «Чувак, у тебя проблемы. С женщинами ты - олень». И начал осваивать правила межполового успеха. Нас постоянно учат не бить женщину, ухаживать, платить за нее.

Я же считаю, что человека вообще нельзя бить, если он не дает весомого повода. И заплатить за него можно, и поухаживать независимо от пола, если ему это нужно, а у тебя есть возможность и желание. Сейчас спросите - бил ли я женщину (улыбается)? Нет, но иногда стоило. Например, когда женщина била меня. В центре Минска, возле метро «Октябрьская», средь беда дня ни с того ни с сего: «Понаехали, сволочи!..» Молодая баба - и по голове мне так ба-ахх! В таком случаем можно и в ответ, но я был молодой, лет 20, и ее довольно быстро оттащила милиция.

«Машеньки вырастают и окончательно садятся мужчинам на шею»

- Наше общество - это матриархат с патриархальным лицом. Начиная еще со школы: нас девочки лупили постоянно, а в ответ - ни-ни - ты же мужчина! Или подходишь в столовой к последнему бутербродику, а вам - «стоп - ты же мужчина, это Ма-а-а-шеньке…»

Потом Машеньки вырастают, окончательно садятся мужчинам на голову, при этом причитая: «Мужик пошел уже не тот!» И деток своих воспитывают в точно таком же ключе. Но XXI век, гендерное равенство на дворе! Поэтому и отношения надо строить между личностями, а не между полами, возрастами, национальностями или профессиями.

- Слышится обида на женщин, и я, кажется, понимаю, почему в своих интервью вы так уничижительно называли спутниц «моя очередная девушка».

- Давайте будем честны - мы все «очередные» в жизни друг друга. Остальное - сказки. Да, мы чередуемся, и это гораздо лучше, чем ездить по ушам каждому: «Ты - единственный и неповторимый». Либо ты такой наивный, либо просто врешь.

Нет, у меня были девушки, от которых сносило крышу, думал - она самая! Но или я начинал вести себя слишком маниакально - «она моя!», либо она пыталась меня перевоспитать... После того как расстался со своей последней очередной девушкой, я переехал к маме, живем втроем, с котом.

С мамой. Фото: личный архив.

Да-да, знаю, сейчас начнется: «Ой, маменькин сынок!» Пусть так - и что? У нас на Кавказе, хоть я жил там всего до трех лет и мало что помню, принято жить с близкими и родными людьми, а для меня это мама и сестра, что в этом стыдного?

Да, первое время нужно пробовать жить с девушкой отдельно, проверять. Но если я решу заводить семью, то это будет семья у меня дома: с мамой, с моей сестрой, которая будет иногда приезжать из Киева, где сейчас живет. Я могу снять квартиру, но с мамой уютнее, к тому же она знает, что я люблю на завтрак и ужин, а мне нужно частое питание. Переехав к маме, я перестал катастрофически терять спортивную форму.

С сестрой Еленой. Фото: личный архив.

- Не зря говорят, что самая постоянная девушка Аракеляна - это его кот Диззи, а самая идеальная - сестра Елена.

- Не знаю… Я бы на такой в жизни не женился, мне творческая не нужна. А если серьезно, моя сестра (Елена - певица. - Ред.) очень талантливая, есть повод гордиться. Что касается котика - а кто их не любит?

У нас с Диззи договоренность: у него есть работа, он приносит радость - хоть три часа, но если мне надо - сиди и мурлычь. Фото: личный архив.

У нас с Диззи договоренность: у него есть работа, он приносит радость - хоть три часа, но если мне надо - сиди и мурлычь. Я его за это кормлю, пою и выполняю его маленькое извращение: он любит, чтобы его чесали, когда он ест. Подходит, кричит и ведет меня к своей миске.

С любимцем Диззи

Фото: личный архив

«Можно задеть, пихнуть, кто-то дышит рядом»

- Ну а что касается женщин, с возрастом становлюсь менее гибким - с человеком надо жить в одном доме, а мне даже спать в одной постели с кем-то тяжело.

- Так купили бы кровать побольше!

- Да все равно - можно задеть, пихнуть, кто-то дышит рядом. И начинаешь взвешивать - зачем она мне нужна? Теперь больше анализирую девушку как потенциальную партнершу для долговременных отношений. Например, у нее дома постоянно бардак. Подсознательно ставишь минус: значит, и у тебя дома будет бардак.

Если она при всех своих прелестях заявляет «я не умею готовить и не буду» - понимаю, что это третий минус - совершенствоваться даже в простейших вещах она не собирается. Зачем тогда она мне? Хотя на сегодняшний день для меня в женщине главное - неординарная личность, человек, который в своих мыслях и поступках может выходить из «коробки»: за рамки вот этого «так принято» или «просто потому что…»

- Какие еще выводы сделали из прошлых отношений?

- Нельзя навязываться и думать, что это самое лучшее, что с тобой произошло и больше такого не будет. А еще переделывать партнера или себя. На меня женщины часто обращают внимание, думая, что раз известный, медийный, тренер плюс музыкант - значит, богатый. А я обычный: деньги есть - и их сразу нет (улыбается). И начинается: «Ты должен, я ожидала другого…»

- То есть с деньгами не складывается? Читала, что, пытаясь выгодно вложить в бизнес, вы потеряли немалую сумму.

- Потому что пытался соответствовать этому «ты должен». Считается, что мужчина состоялся, если есть квартира, машина, а еще лучше - он бизнесмен. Хотя родители учили меня, что «хорошо делай свое дело - остальное приложится». А оно не прикладывается - ну не заработаешь у нас сегодня музыкой. Мир несправедлив, но я не буду причитать: «…я так прекрасно играю на саксофоне, так почему я нищий?»

На концерте в Вильнюсе

Фото: личный архив

Я пытался найти дело, которое будет приносить доход, много пробовал, но не случилось. Решил зарабатывать фитнесом, но вскоре обнаружил, что половину клиентов по доброте душевной тренирую бесплатно. Одного уволили, у другого мама заболела, третий врач или педагог.

Считается, что мужчина состоялся, если есть квартира, машина. Хотя родители учили меня, что «хорошо делай свое дело - остальное приложится»

Фото: Антон ЖУК.

- Был момент, когда сказали себе: «Хватит!»?

- Да, и он сейчас продолжается, я уже научился говорить нет. Выдыхаю от тяжелого прошлого года, в том числе эмоционально. Заряжаюсь перед новым стартом, хочу вернуться на музыкальную стезю, в джазовую музыку.

«Человек, разговаривающий на белорусском - не прокаженный»

- Павел, вы армянин, но разговариваете на белорусском, притом что многие белорусы общаются на русском и не видят в этом ничего противоестественного.

- Возьмите малюсенькую Литву - там ходят на свое, целыми днями крутят свою музыку, хотя, по сути, существенная часть материала - уровня самодеятельности 30-летней давности. Но ходят и поддерживают - полные залы, все на литовском. А здесь чураются, боятся даже, хотя есть чем гордиться. И музыканты мирового уровня у нас есть, и литераторы, и актеры. Половина и уехала потому, что достало такое отношение.

Человек, разговаривающий на белорусском - не прокаженный. И я уже перестал расширенно отвечать на дурацкое: «А чё - ты на белорусском говоришь?»

Фото: Антон ЖУК

Люди стесняются белорусского, хотя и по-русски половина говорит неграмотно. Когда ко мне в тренажерный зал приходят сразу несколько белорусскоязычных товарищей - тут же и администраторы переходят на белорусский, и другие посетители. Получается такая «беларускамоўная трэнажорная заля» (улыбается).

С Лявоном Вольским.

Фото: СЕРГЕЙ ТРЕФИЛОВ

Я проникся белорусским языком, когда начал работать с Лявоном Вольским, у него была песня на стихи Анатолия Сыса под названием «Хто натхніць мяне на смерць». Меня так сильно торкнуло, что я начал изучать творчество Анатолия Сыса. До этого, в 2010 году, был поэт Владимир Некляев - я читал его стихи и на русском, и на белорусском, в его поэзии невероятная искренняя и драматичная любовь, а когда он читает стихи - аж до мурашек пробирает.

Потом начал читать Короткевича, Бородулина, Буравкина. И сам перешел на белорусский язык.

Общаясь на белорусском, не раз замечал, как оборачиваются на белорусскую речь. Причем сами белорусы. Но человек, разговаривающий на белорусском - не прокаженный. И я уже перестал расширенно отвечать на дурацкое: «А чё - ты на белорусском говоришь?» Теперь - коротко: «Нравится мне» И все жду, когда белорусы в своей же стране перестанут бояться, стесняться и гнобить свое.

У большинства белорусов уже в 25 глаза потухли. И у меня вопрос: зачем тогда эта жизнь - чтобы уныло доживать до 80-ти? Фото: Антон ЖУК.

Павел Аракелян - один из лучших белорусских саксофонистов, флейтист, клавишник, композитор, джазмен, инструктор по фитнесу и бодибилдингу. Родился 12 августа 1985 года в Баку, в три года переехал с родителями в Минск. Окончил музыкальное училище, играл в группах Apple Tea, Svet Boogie Band, создатель музыкального проекта The Outsiders. Победитель Международного конкурса «Усадьба. Джаз». Выступает с Лявоном Вольским, играл со многими звездами джаза, в том числе Сергеем Манукяном, Львом Кушниром, Деборой Браун (США), Эриком Люисом (США), Матсом Густафссоном, ФМ Айнхайтом, Джоном Сассом. Тренирует в частном фитнес-центре Минска.