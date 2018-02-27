Из-за паводка на Припяти под Житковичами полностью закрыли переправу 1 27.02.2018, 21:27

Переправа вместо треснувшего моста связывала важный для местных жителей путь.

Ситуация с переправой через Припять в районе закрытого из-за трещины моста возле Житковичей снова обострилась. Теперь все совсем серьезно: переправу через реку пришлось закрыть полностью, пишет kp.by.

Напомним, сначала рядом с закрытым мостом построили понтонную переправу, но вскоре ее снес ледоход. Людей стали перевозить на катерах, но вдруг начался паводок, уровень воды в реке поднялся и затопил подъездные пути к временной переправе. Из-за этого легковые автомобили не могли подъехать к реке, пешком - тоже не пройти. Но и этот вопрос решили: к катерам людей стали перевозить на грузовых вездеходах.

Однако в понедельник-вторник ледоход усилился, на катерах стало плавать опасно, поэтому переправу пришлось закрыть полностью. На какое время - пока не известно. Судя по прогнозам синоптиков - надолго.

Переправа вместо треснувшего моста связывала важный для местных жителей путь между Житковичами и Туровом. Чтобы попасть на другой берег, многие переходили через реку по закрытому треснувшему мосту, но на другой стороне смельчаков встречали сотрудники ГАИ и выписывали штрафы в 24 рубля.

Дело в том, что из Турова в райцентр многим нужно позарез, чтобы навестить родственников, попасть к врачу, в госучреждения, уехать с автовокзала… А из Житковичей в Туров сотни горожан ездят на работу - там есть два крупных предприятия.

- Ищем возможности, но положение настолько серьезное, что пока что-либо предпринять нельзя. Такой сложной ситуации еще ни разу не было на территории республики. И пока у нас нет вариантов, - ответил зампредседателя Житковичского райисполкома Сергей Савич. - Ходить пешком по закрытому мосту категорически запрещается, ведь он не то что в аварийном состоянии, а в любой момент может упасть.

Когда еще переправа работала, а уровень воды не позволял подобраться к берегу, кто-то решил подвезти людей к катерам… в ковше экскаватора! Это запечатлели на фото, и снимок стал гулять по интернету.

- Такой команды никто не давал и дать не мог, это личная инициатива водителя «Амкодора», которого сейчас ищем, и с ним будет разбираться ГАИ. Это небезопасная перевозка! Это бесстрашные люди, - отметил зампред исполкома.

Предприятие «Туровщина» из-за проблемы с переправой лишилось многих работников, которые живут в Житковичах:

- Пока справляемся теми силами, что есть. Мы понимаем, что наши работники из райцентра не могут к нам добраться, а ехать в объезд - это три-четыре часа в одну сторону. Поэтому предложили им взять трудовые отпуска или отпуска за свой счет. Кто-то смог проскочить пешком через мост, кто-то остановился временно у родственников в Турове, - рассказали в администрации.

В марте власти обещали открыть у треснувшего моста паромную переправу. Но, судя по всему, начавшийся паводок на Припяти не позволит это сделать в ближайшее время.