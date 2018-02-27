Обращение Эрдогана к 6-летней девочке шокировало общественность 27.02.2018, 21:43

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Президент Турции пообещал плачущей девочке, что ее похоронят с военными почестями.

Инцидент, произошедший на конференции правящей в Турции "Партии справедливости и развития" 24 февраля, уже несколько дней обсуждается в социальных сетях, передает newsru.co.il.

На партийной конференции в городе Кахраманмараш присутствовали несколько тысяч человек. На видео, опубликованном на канале Youtube газеты Türkiye Gazetesi можно увидеть, что вместе со взрослыми в зале находятся дети, на многих из них национальные костюмы.

Поднявшись на сцену, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидел в зале салютующую ему девочку в военной форме. Президент Турции пригласил ее на сцену. Девочка, которой на вид лет шесть, испугалась и заплакала, когда ее поднял на руки какой-то мужчина, чтобы передать на сцену.

"Посмотрите, кто здесь! У нас тут бордовые береты. Но бордовые билеты никогда не плачут", - сказал президент маленькому ребенку. Затем он увидел в нагрудном кармане девочки выглядывающий уголок государственного флага. "Если она погибнет, ее покроют стягом по воле Аллаха", - громко объявил президент Турции. Затем он спросил ребенка, готова ли она погибнуть ради своей страны, и когда девочка кивнула, президент поцеловал ее в щеку и отпустил.

Эти кадры были показаны многими международными каналами.