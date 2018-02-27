КХЛ: Минское «Динамо» победило рижских одноклубников 27.02.2018, 21:55

В заключительном домашнем матче КХЛ минчане победили рижан со счетом 5:3.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" на своей площадке взяло верх над рижскими одноклубниками со счетом 5:3, передает pressball.by.

Это был последний матч сезона на "Минск-Арене".

ДИНАМО Мн — ДИНАМО Р — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

ДИНАМО Мн: Карнаухов (Энрот), Граньяни (А) — Лисовец, Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Осипов, Павлович (К) — Ковыршин — Степанов; Шинкевич — Хенкель, Китаров —Дрозд — Лингле; Знахаренко, Волков, Карабань.

ДИНАМО Р: Армалис (Калниньш, 24.45); Салмела — Зиле, Скворцовс — Макмиллан — Индрашис (К); Сварс — Балинскис, Дарзиньш — Евпаловс — Гегерис; Алишаускас — Пуяцс, Мейя (А) — Батнья — Гегерис; Разгалс — Павловс — Липсбергс; Ерофеев, Бичевскис.

ШАЙБЫ: 0:1 — Индрашис (Скворцов, 0.27). 1:1 — Степанов (Павлович, Ковыршин, 0.53). 1:2 — Балинскис (Макмиллан, Индрашис, 2.48). 2:2 — Фонтэйн (Граньяни, Хауден, 18.05 — бол.). 3:2 — Лингле (Ковыршин, Степанов, 23.56). 4:2 — Граньяни (Фонтэйн, Скилли, 24.45). 5:2 — Дрозд (Шинкевич, Граньяни, 42.25). 5:3 — Макмиллан (58.04 — бол.).