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Красный Крест развернул по Беларуси 24 пункта обогрева

  • 27.02.2018, 22:05

Пункты обогрева развернуты по всей стране из-за сильных морозов.

Белорусское общество Красного Креста организовало по всей Беларуси 24 пункта обогрева населения в морозы. Такую цифру агентству БелТА назвал начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыска БОКК Дмитрий Русаков.

Работают 26 штатных сотрудников организации и 43 волонтера отрядов быстрого реагирования. Они используют не только палатки с генераторами и вспомогательное оборудование, но и вездеходы — для помощи на дорогах и труднодоступных территориях.

За 26 февраля в Брестском районе помощь получили 150 человек. В витебском пункте обогрев, питание и одежду получили 36 человек. В Гомеле семь пунктов обогрева и питания помогли 150 людям. Гродненская областная организация БОКК с волонтерами работает на пограничном переходе между Беларусью и Литвой "Привалки": там согрели горячим чаем 80 автомобилистов. В Могилеве почти 180 человек получили помощь по обогреву, питанию и одежде, более десяти бездомных смогли поесть в столовой. Такие же пункты работают в Бобруйске, Горках, Дрибине, Костюковичах, Краснополье и Шклове. Помощь здесь уже получили около 200 человек. На Минщине работают пять пунктов — в Борисове, Березино и Дзержинске. Их услугами воспользовались около 80 человек.

Также отряд быстрого реагирования "Ислочь" организовал пункт обогрева возле моста через реку Припять у деревни Черничи Житковичского района Гомельской области. Второй пункт со стороны Турова пришлось свернуть, так как поднялся уровень воды. Здесь обогреться смогли более 210 человек, горячее питание получили 34.


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