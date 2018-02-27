Пассажиры: Не трогайте маршрутки! 27.02.2018, 22:20

Жаловаться на новый закон люди готовы не только в соцсетях.

С 23 января в силу вступили изменения в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», предусматривающие также новые правила работы водителей маршрутных такси. Нетрудно догадаться, что тот факт, что 26 января не все междугородние маршрутки вышли в рейс, стал неприятным сюрпризом, особенно для жителей района, пишет vkurier.by. Достаточно зайти в группу в социальной сети «Вконтакте» с говорящим названием «Транспорт Беларусь», чтобы тут же столкнуться с комментариями недовольных ситуацией пассажиров.

Например, за вчерашний день 26 февраля мы насчитали здесь более 40 комментариев, в которых люди высказывали свое мнения о сложившейся ситуации. Приведем некоторые из них с сохранением авторского стиля:

«Смех, в жизни не поверю, что для того чтобы добраться из Солигорска в Минск мне нужно будет ехать через вокзал на автобусе. Это полный бред»

«Я голосую за маршрутки, за частный подвоз. Обслуживание прекрасное, всегда в назначенное время подъезжает к указанному месту. А вот государственным структурам не надо просиживать штаны, а ликвидировать за ненодобность»

«Стою сейчас на вокзале в г. Лепель. Это какой-то сумасшедший дом,билеты не продают,люди по 2 часа в очереди стоят! Просто не знаю,как мне уехать,в университет же попасть надо!

Социально-ориентированное государство!»

«Мне послезавтра ехать в Минск в командировку. Раньше как было: заказал накануне маршрутку (12 рублей), в 5 утра тебя подобрали — к 9 ты уже на работе. Сейчас надо будет накануне съездить на автовокзал, купить билет на 4 утра (наверняка дороже чем 12 рублей), потом на такси приехать на автовокзал (еще 6 рублей), и потом 4 часа ехать по всем попутным городам и селам, забирая таких же бедолаг!»

«… в целях безопасности…» В целях безопасности, простите, кого? Всегда ездила на маршрутках и, знаете, благополучно добиралась. К кому бы из возможных маршрутчиков не обращалась, со всеми и всегда ездила в комфорте!!! Был случай, когда в дороге стало плохо (поднялась темапература), так водитель практически заставил пить чай, который брал с собой в дорогу! В поезде я бы как ехала так, так бы и доехала… в больницу сразу. И да, если у меня есть возможность доехать из Минска домой за 2,5 часа, то почему я должна брать два билета на Ж/Д вокзале, чтобы добраться домой с пересадками???

Уезжать в субботу после занятий и приезжать домой в воскресенье в 6-7 утра или вовсе забыть, что такое дом? Усе для народа! За маршрутки! За Комфрт!»

«Я задала вопрос, как вообще доехать до Минска, если транспорта нет, а то, что предлагает авто и ж/д вокзал меня не устраивает, так как живу не в самом городе, а добравшись до него, нужно ночь провести на вокзале, а потом ещё несколько часов в поезде трястись. И это 21 век! Ответ был таков: Этот вопрос не по адресу, обращайтесь в облавтотранс и облисполком. Короче говоря, выставляют виноватыми перевозчиков и все тут. Пока они решают, как и кто будет ездить, люди не знают, на чем добираться. Может, у кого есть идеи, как бороться с этим, просто уже сил нет …. Страдает, как всегда, простой народ»

«За маршрутки! Я из Гродно езжу в Бобруйск через Минск. На маршрутке доезжаю за 6 часов, на поезде 10, а на гос.транспорте вообще по расписанию не состыковаться. Так что маршрутка — это супер быстро,удобно и комфортно»

«Нам всем жителям агрогородка Калачи нужна маршрутка Минск-Янушковичи»

«Солигорск — Минск на завтра отменена на 7.0 , как доехать на работу , как и куда написать жалобу на этот Минтранс и лично на этого замминистра ??????(((»

«Довольно часто езжу из Минска в Могилев и обратно. Не трогайте маршрутки! Вы людей спрашивали? Меня и заберут, где мне удобно и когда удобно, доеду я с комфортом в теплом салоне такси. А что может предложить автотранс!? На вокзал с сумками тащись, сиди и трясись несколько часов. Особенно зная наши мазы, где не знаешь, что на чём держится и когда отвалится. А по цене разница несущественная, местами маршрутка даже выгоднее. Дайте людям работать!»

И это не считая постов, в которых люди призывают подписывать петицию, а также направлять электронные обращения в Минтранс и даже звонить и отправлять сообщения группам в соцсетях представителей государственных телеканалов.