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Эксперт: Гюль может стать угрозой для Эрдогана на президентских выборах

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  • 27.02.2018, 22:50
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Абдуллах Гюль

Бывший президент Турции подготавливает почву для участия в предвыборной гонке?

Недавняя перепалка между бывшим президентом Турции и членом-основателем правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Абдуллахом Гюлем и нынешним президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вызвала разговоры о том, что они могут начать предвыборную борьбу против друг друга к президентским выборам 2019 года, передает mk-turkey.ru.

В своем сообщении в соцсетях от 25 декабря Гюль выразил беспокойство по поводу указа №696, принятого в рамках режима чрезвычайного положения, который наделяет иммунитетом гражданских лиц, противостоявших попытке военного переворота, предпринятой в июле 2016 года, и «террористическим актам» после путча. Лидеры оппозиции заявили, что данное постановление дает полную свободу действий правительственным сторонникам, взявшим закон в свои руки.

Профессор Национального военного колледжа и старший научный сотрудник Института Брукингса Омер Ташпынар полагает, что Гюль, возможно, подготавливает почву для участия в предвыборной гонке на президентских выборах в 2019 году, и это беспокоит Эрдогана. «Он считает, что Гюль может стать угрозой, и хочет либо устранить её, либо навязать свой исход событий, прежде чем Гюль успеет что-либо предпринять. Эрдоган любит атаковать, когда у него есть конкретная цель», — сказал Ташпынар.

По его мнению, если операция в Африне сохранит свою популярность, это может привести к победе Эрдогана на досрочных выборах. «Я думаю, что досрочные выборы, скорее всего, могут состояться этим летом примерно 15 июля. Президент надеется извлечь выгоду из популярности операции в Африне, но всё может измениться, если в ближайшем будущем будут жертвы», — отметил Ташпынар.


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