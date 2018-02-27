Как у МТЗ в Венесуэле и РФ «зависли» свыше $120 миллионов 11 27.02.2018, 23:12

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Наибольшая задолженность приходится на торговые дома МТЗ в России.

В эти дни в Минске проходит международная конференция товаропроводящей сети Минского тракторного завода (МТЗ). Эксперты обсуждают массу разных вопросов: от сервисной поддержки до инновационных разработок. Но в центре внимания находится просроченная дебиторская задолженность МТЗ, которая последние годы снижается, но за границей, по разным оценкам, «зависло» 150−160 млн долларов, пишет tut.by.

Минувший год для тракторного завода сложился довольно успешно. Предприятия холдинга МТЗ выпустили 32 689 единиц техники. Потребителям отгружено 33 715 единиц, в том числе более 90% — на внешние рынки (это 30 817 единиц техники). Экспорт вырос на 26% до 561 млн долларов. Рентабельность продаж составила 13,1%. Чистая прибыль по национальным стандартам отчетности — 50 млн рублей, следует из предоставленных МТЗ презентаций. Данные показатели — одни из лучших среди всех холдингов Минпрома, подтвердил замминистра промышленности Александр Огородников. Он похвалил МТЗ за это, но высказал беспокойство по поводу внешней просроченной дебиторской задолженности.

Огородников отметил, что понимает — и без него тракторный завод ощущает серьезный «прессинг» со стороны госорганов (в том числе Генпрокуратуры) по данному вопросу. Но темпы решения вопросов не радуют. В качестве наглядности он привел динамику проблемной дебиторки МТЗ. На 1 января 2016 года она составляла 160,8 млн долларов, на начало 2017-го — 161,9 млн, на 1 января 2018-го — 157,1 млн.

Наибольшая задолженность приходится на торговые дома МТЗ в России. В тройку «лидеров» входят «ТД МТЗ-ЕлАЗ», долг которого составляет 33,9 млн долларов, «ТД МТЗ-Сибирь» — 18,6 млн долларов, торговый дом МТЗ в Москве — 8,5 млн.

Снижение проблемной дебиторской задолженности происходит, но «медленно», признал в беседе с журналистами и. о. заместителя гендиректора МТЗ по маркетингу — маркетинг-директора Юрий Пототурко. «История ее возникновения уходит в предыдущие годы, но нами проводится колоссальная работа, в том числе судебная, заведены уголовные дела. Проблема осложняется тем, что часть наших должников юридически прекратили свое существование, перешли в иное качество», — сказал Пототурко. Он отметил, что за минувший год в РФ удалось достаточно серьезно снизить дебиторскую задолженность (на 1,6 млрд российских рублей, что эквивалентно 25−27 млн долларов), но укрепление российского рубля привело к нивелированию этого результата. В качестве положительного момента он также назвал то, что за последний год существенно повысилась управляемость торговыми домами в России (все шесть структур находятся под контролем МТЗ).

Гендиректор «МТЗ-Холдинга» Федор Домотенко отметил, что за 2017 год дебиторская задолженность свыше 360 дней в общем объеме выросла на 18,5 процентного пункта до 88,5%. «Это говорит о том, что большинство [дилеров] перешло на предоплату. Но при этом надо понимать, что грех за вами остался. Продления [расчетов] просто так не будет», — сказал Домотенко.

Он упрекнул руководителей субъектов товаропроводящей сети в том, что «пользуются чужими деньгами» и таким образом вносят «определенные шероховатости» в заработную плату сотрудников МТЗ. Заводу пришлось брать дополнительные кредиты в банках для пополнения оборотных средств, что сказалось на темпах увеличения зарплат персоналу. По словам Домотенко, средняя зарплата по итогам 2017 года в холдинге МТЗ составляла 895 рублей.

Глава тракторного холдинга сказал, что в будущем не будет церемониться с руководителями дилерских центров, и пригрозил ротацией кадров.

Разборки в Татарстане

Самая скандальная история связана с белорусско-татарстанским СП «ТД МТЗ-ЕлАЗ», работавшим на протяжении 14 лет. «Но так как деньги „любят тишину“ и в истории замешаны высокопоставленные люди Республики Татарстан, то историю сильно не муссировали», — рассказал осведомленный источник. В мае 2017 года ПО «Елабужский автозавод» вышло из состава участников «ТД МТЗ-ЕлАЗ». Этот «развод» стал следствием полыхавшего много лет конфликта среди учредителей совместной компании, сказал собеседник.

По неофициальной информации, ЕлАЗ решил выйти и не участвовать в субсидиарной ответственности по долгам совместной компании. Информированные собеседники на белорусском предприятии считают, что Елабужский автозавод забыл, что создание сборочного производства с МТЗ вытянуло его из финансовой ямы в начале нулевых годов. Потом «предприимчивые [татарстанские] предприниматели» стали постепенно «уходить» в сборку иностранной спецтехники, а про МТЗ «как-то подзабыли». В итоге на совместном предприятии стали происходить очень странные события. «Каждый, в том числе и руководство торгового дома, тянул одеяло на себя и ни за что не отвечал. Кризисные волны, на фоне которых у МТЗ выросли склады, только добавили смуты. Тракторы уходили дилерам без документов и за бесценок. В итоге мы имеем то, что имеем», — резюмировал собеседник.

По данным «Спарк-Интерфакс», «ПО Елабужский автомобильный завод» фактически контролируется Равилем Зариповым, который сейчас является помощником президента Татарстана по авиакомплексу.

По словам источника, власти Беларуси пытаются урегулировать конфликтную ситуацию, заручиться гарантированным заказом на поставку субсидируемой из бюджета Татарстана техники и создать на базе «ТД МТЗ-ЕлАЗ» опорный производственно-сервисный центр по сборке и обслуживанию техники ведущих машиностроительных предприятий страны. Данная идея, кстати, закреплена в меморандуме, подписанном премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в 2017 году. Это будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в Татарстане и отчислению в бюджет в виде налогов (с 2003 года отчисления в бюджет Татарстана составили около 6 млрд рублей, на предприятии работает около 500 местных жителей), полагают авторы данной инициативы.

В ближайшее время ООО «ТД МТЗ-ЕЛАЗ» может быть переименовано в ООО «Торгово-производственная компания «МТЗ-Татарстан». Фото: alfascan.ru

Юрий Пототурко не стал комментировать слухи вокруг «ТД МТЗ-ЕлАЗ». «Из-за ПО «ЕлАЗ» снизилась управляемость совместной компанией, — считает топ-менеджер. — Они блокировали наши решения. Мы не могли сменить директора, несмотря на то что «ТД МТЗ-ЕлАЗ» генерировал убытки. Елабужский завод — наш давний партнер, с которым было реализовано много успешных проектов. Но когда возникли проблемы, то каждый решил от них дистанцироваться».

В наследство МТЗ достался сборочный комплекс «ТД МТЗ-ЕлАЗ». По словам источников, ЕлАЗ на него не мог претендовать, потому что центр, по сути, создан «за счет оборотных средств» Минского тракторного завода.

И. о. заместителя гендиректора ОАО «МТЗ» по маркетингу — маркетинг-директора отметил, что сейчас по поводу огромной дебиторки белорусско-татарстанской компании идут обсуждения «на самых высоких уровнях». «Мы получили в собственность имущественный комплекс, который по стоимости приближен к объему дебиторской задолженности. Поэтому его продажа — один из вариантов развития события», — сказал Пототурко, отвечая на вопрос о возможных путях разрешения ситуации.

Чтобы получить субсидии от правительства Татарстана, МТЗ надо увеличить долю локализации хотя бы до 50%. Но для этого нужны дополнительные инвестиции. Белорусская сторона согласна делать вливания, если будет иметь гарантии сбыта собираемой техники. В ином случае можно будет сворачивать сборку в Елабуге.

Кризис в Венесуэле

Еще одной глубокой долговой ямой для МТЗ является Венесуэла. Напомним, в этой латиноамериканской стране в 2012 году на фоне завязавшейся «дружбы» Александра Лукашенко и Уго Чавеса было создано СП «ВенеМинск Тракторес» по сборке тракторов «Беларус». За это время в Венесуэлу было поставлено 2906 тракторокомплектов МТЗ. Сумма поставок вместе с запчастями составляет более 76 млн долларов. Покупателям отгружено 2612 тракторов.

Фото: bzs.by

Но смерть Чавеса плюс охвативший Венесуэлу экономический кризис, усугубленный резким падением мировых цен на нефть, добыча которой является главным источником валютных поступлений в страну, затормозил расчеты и поставку белорусской техники в эту страну.

По данным Naviny.by, в октябре 2017 года сумма долга венесуэльских компаний перед МТЗ составляла почти 50 млн долларов.

Юрий Пототурко не озвучил конкретную сумму задолженности Венесуэлы перед тракторным заводом, лишь отметив, что она «большая» и «сопоставима» с долгами «ТД МТЗ-ЕлАЗ». Вместе с тем он приветствует намерение венесуэльских партнеров рассчитаться.

Пототурко рассказал, что в минувшем году был подготовлен проект соглашения по расчету за отгруженные тракторы брикетированным железом. Однако топ-менеджер «еще не видел», чтобы произошли реальные отгрузки в адрес белорусских предприятий. Хотя в ноябре 2017 года венесуэльские СМИ сообщили, что Венесуэла якобы направила в Беларусь первое судно с железными слитками.

«Кризис только усугубил ситуацию. Изначально были допущены стратегические просчеты руководством тракторного завода. На МТЗ не оказалось эффективного собственника, который бы выстроил четкую систему в работе с дилерами и предостерег руководство страны от реализации проектов, в которых доминировали в большей степени политическая составляющая, чем экономическая», — резюмировал собеседник tut.by, знакомый c продажами тракторов МТЗ на внешние рынки.