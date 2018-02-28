Джареду Кушнеру ограничили доступ к гостайне 1 28.02.2018, 7:33

Зятя президента США лишили допуска к секретным документам.

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника Белого дома, был лишен допуска к «особо секретным» материалам, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в администрации США, передает «Голос Америки».

Ранее эту информацию подтвердили еще несколько американских СМИ.

По данным агентства, Кушнер, который в течении последнего года работал на основании «временного допуска», был лишен права работать с особо секретными материалами несколько недель назад.

Кроме зятя президента такого допуска были лишены и еще несколько сотрудников администрации, работавшие на основании временных разрешений. Как сообщили источники, в минувшую пятницу все они получили уведомление, что их степень допуска будет понижена с уровня Top Secret/SCI-level, дающего право ознакомления с наиболее чуствительными материалами спецслужб, до уровня Secret.

Снижение статуса связано с тем, что некоторые сотрудники Белого дома, включая и зятя президента, пока не прошли полагающуюся в таких случаях проверку, которая включает, в том числе, и изучение данных об иностранных связях и финансовых транзакциях.

Президент США своим распоряжением имеет право предоставить любому чиновнику «постоянный допуск». Несмотря на это, в прошлую пятницу Дональд Трамп заявил, что это решение будет зависеть от его главы администрации.

«Я передам генералу Келли право принять это решение, - сказал президент, отвечая на вопрос журналистов. – Я не сомневаюсь, что он примет правительное решение».

В ходе брифинга в Белом доме во вторник пресс-секретарь президента Сара Сандерс отказалась комментировать сообщения о том, что Джаред Кушнер был лишен допуска к особо секретной информации.

«Мы не комментировали эту проблему Джареда, но давали комментарии о его способностях выполнять свою работу, - сказала она. – Он очень ценный член команды и он продолжит делать важную работу, которую он выполнял с момента прихода в администрацию».

По словам адвоката зятя президента Эйбба Лоуэлла, изменение статуса не помешает Джареду Кушнеру «выполнять очень важную работу, которую поручил ему президент».