Владимир Кийко: 100-летие БНР должно отмечаться только в центре столицы 1 28.02.2018, 7:49

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День Воли должен стать достойным ответом противникам независимости.

25 марта патриоты должны продемонстрировать свою решимость и готовность защищать независимость страны. Об этом пресс-службе БНК заявил витебский координатор Белорусского Национального Конгресса Владимир Кийко:

- Юбилей провозглашения БНР - важная для страны дата. И необходимо достойно ее отпраздновать. Именно в этот день, сто лет назад, была сделана попытка создать независимое государство белорусов. И только через много лет у нас появилась возможно вырваться из лап восточной империи. Но некоторые политики в России до сих пор ставят под сомнение целесообразность существования нашей страны как независимого государства. Сегодня угроза потери суверенитета стала, как никогда, актуальной для нас, особенно после украинских событий. Массовое празднование Дня Воли может стать достойным ответом всем противникам нашей независимости. Поэтому считаю, что каждый, кто хочет видеть страну по-настоящему свободной и демократической, должен выйти на акции в Минске или в других городах.

Невозможно переоценить значимость этого праздника. Это событие общенационального масштаба. И отмечаться она должна только в центре столицы и на центральных проспектах и площадях других крупных городов.

- Как День Воли будет отмечаться в Витебске?

- В нашем городе 25 марта обычно проходит праздничное шествие по пешеходной улице Суворова от памятника князю Ольгерду к памятнику Короткевичу с возложением цветов и небольшим митингом, на котором выступают местные активисты и жители. Будет то же самое и на этот раз. Я уже подал заявку в местный исполнительный комитет о проведении массового мероприятия.

- Что вы ожидаете от акции 25 марта?

- Я надеюсь, что День Воли получится по-настоящему праздничным, что на улице выйдет очень много людей с хорошим настроением. И что столетний юбилей станет не просто красивой цифрой, но и позволит многим гражданам по новому посмотреть на историю своей страны и даст возможность осознать, что только демократическая Беларусь может быть по-настоящему независимой.