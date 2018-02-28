В Македонии тысячи человек вышли на акцию в поддержку названия страны 1 28.02.2018, 7:53

Македонцы собрались на площади в Скопье.

Несколько тысяч человек 27 февраля протестовали в столице Македонии Скопье против возможного изменения названия страны по настоянию Греции, сообщило "Радіо Свобода".

Активисты обвинил власти в предательстве национальных интересов. Мероприятие поддержали представители македонской православной церкви и христианской организации "Братство".

В этот же день премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что предложил Афинам четыре варианта переименование страны: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар-Македония или Республика Македония (Скопье). Греция блокирует переговоры Скопье с ЕС и НАТО, утверждая, что название Македонии является претензией на греческие территории с аналогичным топонимом.