Как в полесских болотах ищут сокровища из замка магнатов 2 28.02.2018, 7:55

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Мощная Жаберская существовала до начала XVIII века.

Неформальное белорусское объединение белорусских военных историков, любителей истории и военно-исторической реконструкции, археологов «Цех живой истории» устроит 28 февраля открытую встречу, посвященную Жаберскому замку, сообщает «Белсат».

Эта мощная крепость перестала существовать в начале XVIII века.

Магнатское богатство

Жабер сейчас — это деревня на севере Дрогичинского района Брестской области, в которой живут несколько десятков человек. Известна она еще с документов середины XVI века, а примерно через 100 лет это место приобретает политическое и стратегическое значение. Название, вероятно, происходит от слова «жабер» или «жаберина» — небольшой пруд, болото.

Благодаря деятельности великого маршалка ВКЛ Яна Кароля Дольского (1637-1695), который при поддержке короля Яна III Собеского сумел сделать блестящую карьеру, здесь появляются мощные земляные укрепления. А сам маршалок активно использовал Жаберский замок в качестве собственной резиденции.

О значении и богатом убранстве замка свидетельствует и то, что здесь часто бывал в 1690-е годы подканцлер, а потом великий канцлер Великого княжества Кароль Станислав Радзивилл, который сам писал об этом в своем дневнике.

Князь Кароль Станислав Радзивилл

«Огромное значение жаберская резиденция сохранила и после смерти Яна Кароля Дольского. В частности, в 1696 г. Кароль Станислав Радзивилл останавливался в деревне у вдовы магната Анны. Только в 1700 г. последняя покинула замок над Ясельдой и уехала в Варшаву. После ее смерти все наследие Яна Кароля Дольского отошло к Михаилу Сервацию Вишневецкому, который женился на дочери магната Екатерине. Новый собственник продолжал использовать Жаберский замок в качестве резиденции», — пишут историки Николай Волков и Сергей Линевич.

Если магнаты живут в замке, и приглашают сюда других магнатов, значит, эта резиденция отличается роскошью, которая показывает высокий уровень правителей.

Отсюда берут начало народные сказания о спрятанных в замке сокровищах рода Вишневецких.

Под охраной стен, артиллерии и болот

Известность поселению принесли события Великой Северной войны 1700-1721 гг. В этой войне Речь Посполитая воевала против Швеции на стороне России и Дании, однако одновременно в стране шла гражданская война — за королевский и княжеский престол против саксонского курфюрста Августа Сильного воевали магнатские группировки во главе со Станиславом Лещинским.

Станислав Лещинский, который пользовался поддержкой Карла XII. Фото: wikipedia.org

«На начальном этапе Великой Северной войны усилиями Михаила Сервация Вишневецкого Жаберский замок фактически был превращен в одну из самых мощных фортеций в ВКЛ», — отмечают исследователи.

Жаберский замок был хорошо обеспечен гарнизоном, артиллерией, амуницией и провиантом. В 1706 году в нем находилось 815 солдат и 58 пушек. Артиллерия была размещена на бастионах и валах и подготовлена к защите. Гарнизоном замка командовал полковник Ян Бутман.

Крепость имела четыре бастиона, глубокий ров, а ее оборонительный периметр был дополнительно укреплен палисадами. Со всех сторон она была окружена непроходимыми болотами.

Смерть цитадели и подводные поиски сокровищ

Однако несмотря на это, Жаберский замок не смог дать отпор войскам шведского короля Карла XII, был разрушен и теперь почти незаметен, даже если вы идете просто по его бастионам.

Замок разрушали более 10 дней, причем посмотреть на разрушение цитадели приехал сам король Карл. Позже крепость не обновлялась, а в народной памяти события тех времен обросли таинственными легендами о золоте, серебре и затопленных в реке Ясельде пушках.

Мортирные бомбы, найденные на месте замка. Фото: sb.by

О том, что еще скрывает Жаберский замок и болота вокруг него, расскажут кандидат исторических наук, сотрудник Института истории НАН Беларуси Николай Волков, сотрудник Института истории НАН Беларуси Сергей Линевич, руководитель дайвинг-центра «Морской пегас» Андрей Лихачев.

Подводная археология в деревне Жабер. Фото: sb.by

«В деревне Жабер был один из самых значительных арсеналов на наших землях. Уже более ста лет пытаются его найти, но до сих пор достичь значительных результатов не удалось. С помощью новых методов мы надеемся разгадать тайну жаберского арсенала», — говорит Николай Волков.

Историки расскажут присутствующим и покажут на фото и видео особенности проведения археологических работ в водяных рвах заброшенной крепости. Работы такого характера для Беларуси являются уникальными.