Как в полесских болотах ищут сокровища из замка магнатов

Как в полесских болотах ищут сокровища из замка магнатов2
- 28.02.2018, 7:55
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Мощная Жаберская существовала до начала XVIII века.
Неформальное белорусское объединение белорусских военных историков, любителей истории и военно-исторической реконструкции, археологов «Цех живой истории» устроит 28 февраля открытую встречу, посвященную Жаберскому замку, сообщает «Белсат».
Эта мощная крепость перестала существовать в начале XVIII века.
Магнатское богатство
Жабер сейчас — это деревня на севере Дрогичинского района Брестской области, в которой живут несколько десятков человек. Известна она еще с документов середины XVI века, а примерно через 100 лет это место приобретает политическое и стратегическое значение. Название, вероятно, происходит от слова «жабер» или «жаберина» — небольшой пруд, болото.
Благодаря деятельности великого маршалка ВКЛ Яна Кароля Дольского (1637-1695), который при поддержке короля Яна III Собеского сумел сделать блестящую карьеру, здесь появляются мощные земляные укрепления. А сам маршалок активно использовал Жаберский замок в качестве собственной резиденции.
О значении и богатом убранстве замка свидетельствует и то, что здесь часто бывал в 1690-е годы подканцлер, а потом великий канцлер Великого княжества Кароль Станислав Радзивилл, который сам писал об этом в своем дневнике.
«Огромное значение жаберская резиденция сохранила и после смерти Яна Кароля Дольского. В частности, в 1696 г. Кароль Станислав Радзивилл останавливался в деревне у вдовы магната Анны. Только в 1700 г. последняя покинула замок над Ясельдой и уехала в Варшаву. После ее смерти все наследие Яна Кароля Дольского отошло к Михаилу Сервацию Вишневецкому, который женился на дочери магната Екатерине. Новый собственник продолжал использовать Жаберский замок в качестве резиденции», — пишут историки Николай Волков и Сергей Линевич.
Если магнаты живут в замке, и приглашают сюда других магнатов, значит, эта резиденция отличается роскошью, которая показывает высокий уровень правителей.
Отсюда берут начало народные сказания о спрятанных в замке сокровищах рода Вишневецких.
Под охраной стен, артиллерии и болот
Известность поселению принесли события Великой Северной войны 1700-1721 гг. В этой войне Речь Посполитая воевала против Швеции на стороне России и Дании, однако одновременно в стране шла гражданская война — за королевский и княжеский престол против саксонского курфюрста Августа Сильного воевали магнатские группировки во главе со Станиславом Лещинским.
«На начальном этапе Великой Северной войны усилиями Михаила Сервация Вишневецкого Жаберский замок фактически был превращен в одну из самых мощных фортеций в ВКЛ», — отмечают исследователи.
Жаберский замок был хорошо обеспечен гарнизоном, артиллерией, амуницией и провиантом. В 1706 году в нем находилось 815 солдат и 58 пушек. Артиллерия была размещена на бастионах и валах и подготовлена к защите. Гарнизоном замка командовал полковник Ян Бутман.
Крепость имела четыре бастиона, глубокий ров, а ее оборонительный периметр был дополнительно укреплен палисадами. Со всех сторон она была окружена непроходимыми болотами.
Смерть цитадели и подводные поиски сокровищ
Однако несмотря на это, Жаберский замок не смог дать отпор войскам шведского короля Карла XII, был разрушен и теперь почти незаметен, даже если вы идете просто по его бастионам.
Замок разрушали более 10 дней, причем посмотреть на разрушение цитадели приехал сам король Карл. Позже крепость не обновлялась, а в народной памяти события тех времен обросли таинственными легендами о золоте, серебре и затопленных в реке Ясельде пушках.
О том, что еще скрывает Жаберский замок и болота вокруг него, расскажут кандидат исторических наук, сотрудник Института истории НАН Беларуси Николай Волков, сотрудник Института истории НАН Беларуси Сергей Линевич, руководитель дайвинг-центра «Морской пегас» Андрей Лихачев.
«В деревне Жабер был один из самых значительных арсеналов на наших землях. Уже более ста лет пытаются его найти, но до сих пор достичь значительных результатов не удалось. С помощью новых методов мы надеемся разгадать тайну жаберского арсенала», — говорит Николай Волков.
Историки расскажут присутствующим и покажут на фото и видео особенности проведения археологических работ в водяных рвах заброшенной крепости. Работы такого характера для Беларуси являются уникальными.