В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с чемоданом кокаина 9 28.02.2018, 7:59

3,293

По некоторым данным, россиянин отправлялся во Франкфурт-на-Майне.

Аргентинская полиция задержала в аэропорту Буэнос-Айреса гражданина России, который пытался провезти через границу чемодан с наркотиками

Служба безопасности международного аэропорта Буэнос-Айреса задержала гражданина России. При досмотре его вещей полиция выяснила, что в чемодане содержится двойное дно, под которым были обнаружены 4 кг кокаина. Об этом в своем Facebook сообщила министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич, передает РБК.

По ее словам, меры досмотра были ужесточены после того, как полиция провела спецоперацию по пресечению канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию.

Аэропорт Буэнос-Айреса (Фото: Marcos Brindicci / Reuters)

Имя подозреваемого не называется. Не сообщила Булрич и о том, куда направлялся из Аргентины российский гражданин.

Издание Clarin между тем сообщило, что 50-летний россиянин был арестован еще в минувшее воскресенье. Направлялся он в международный аэропорт немецкого города Франкфурт-на-Майне на самолете авиакомпании Lufthansa.

22 февраля на пресс-конференции в Буэнос-Айресе Буллрич сообщила о том, что в декабре 2017 года преступная группа пыталась переправить груз кокаина в Москву на российском правительственном самолете. Позже в российском МИД сообщили, что в результате проведенной совместно с Аргентиной операции была пресечена отправка в Москву более 350 кг кокаина.

Подозреваемый (Фото: страница Патриции Буллрич в Facebook)

Как выяснилось, наркотики еще в декабре 2016 года обнаружили в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Кокаин в чемоданах заменили на белый порошок и стали дожидаться, кто будет отправлять его дальше. Как выяснилось, к преступной группе имел отношение сотрудник российской дипмиссии Али Абьянов, который в настоящее время находится в Москве под арестом.

Накануне аргентинская жандармерия подтвердила, что в материалах следствия есть фотография, на которой изображен правительственный самолет РФ с бортовым номером RA-96023, на который погрузили чемоданы с наркотиками (как считали участники преступной группы).

Лайнер с таким бортовым номером, согласно данным ресурса russianplanes.net (после публикации материала РБК ресурс оказался недоступен, сохраненную версию страницы сайта можно найти в кэше Google), принадлежит ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России, которое специализируется на перевозке первых лиц государства.

Ресурс также указывает, что 6 декабря 2017 года самолет Ил-96 с бортовым номером 96023 действительно был в аэропорту Буэнос-Айреса. 7 декабря он был в Кабо-Верде, откуда улетел в Москву.