Минтранс: «Закон о маршрутках» инициировали транспортные компании 13 28.02.2018, 8:10

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В министерстве признались, что действовало в интересах крупных организаций перевозчиков.

Как оказалось, изменения в закон об автоперевозках инициировали официальные регулярные перевозчики.

Об этом заявил замминистра транспорта и коммуникаций Александр Шишко на пресс-конференции во вторник в Минске, пишет gazetaby.com.

— Инициаторами выступили многие транспортные компании, которые жаловались на засилье на рынке перевозчиков, пользующихся несовершенством законодательства и выполняющих регулярные рейсы, не имея на то лицензии. Официальные перевозчики оказались в заведомо неравных условиях, — заявил Шишко.

После вступления в силу нововведений на некоторых направлениях маршрутные такси прекратили работу. Так произошло в Слуцке, Солигорске, Полоцке и Новополоцке.

Замминистра транспорта пообещал, что «если эти люди не будут работать, будут приняты все меры, чтобы обеспечить перевозками пассажиров».

Шишко заявил, что маршрутчикам никто не запрещает обилечивать пассажиров, забирать их с остановок, но отправляться они обязаны с вокзалов (диспетчерских станций), в том числе и для того, чтобы дать время для отдыха водителю.

Пассажиры: «Это дурдом какой-то! Людей вообще ни во что не ставят»

Пассажиры, которые регулярно пользуются услугами маршрутных такси, возмущены сложившейся ситуацией.

В интервью kurjer.info пенсионерка из Слуцка Любовь Колесникова рассказала, что не представляет, как дальше будет ездить в Боровляны, где проходит курс лечения.

«Меня шокирует эта ситуация, честное слово. Ведь было удобно выйти утром в 5.30 на остановку в двух шагах от дома и поехать в Боровляны. А как я сейчас доберусь до вокзала в 5.30? Это ведь страшные неудобства. Во-первых, придётся рано вставать, во-вторых, можешь не успеть на автобус и остаться на остановке. Поэтому я только «за», чтобы ходили маршрутки и забирали людей от дома.

Я надеюсь, что государство передумает и сделает всё на благо человека».

С подобными проблемами столкнулась мама ребенка-инвалида Оксана:

«Звонила на вокзал. Там сказали, что автобусы есть только до Минска, а мне завтра надо в Боровляны. Если не найду, как добраться, буду отказываться от приёма врача. Не пешком же мы пойдём. Сидишь и не знаешь, кому пожаловаться.

Это дурдом какой-то! Людей вообще ни во что не ставят. Не даёте частным маршруткам работать, так пустите государственные автобусы в Боровляны. Туда и взрослые, и дети едут».

Другие собеседники издания отметили, что не рассматривают как вариант автобусы «Минсктранса»: «Они едут больше двух часов, да и к тому же ужасно холодные. Можно отморозить и руки, и ноги».

На форуме издания один из местных жителей отреагировал на объяснения замминистра информации о новых правилах перевозок:

«Счастье пассажиров в том, что мы теперь будем еще платить мзду на содержание вокзалов и их персонала, покупку маршрутчиками, навязываемых им GPS трекеров. Все это отразится на стоимости билетов – вот в этом наше счастье! В общем, как на старом советском плакате «С каждым днем все радостнее жить!»

В Новополоцке и Полоцке ситуация с маршрутками больнее всего ударила по тем горожанам, у которых есть дети-студенты, и тем, кто работает или регулярно посещает Минск по делам или для лечения, сообщает TUT.BY.

Билетов даже на новый поезд Минск — Полоцк (отправляется из Минска в 17.28) нет на несколько месяцев вперед, так что на большие выходные многие домой просто не попадут.

Водители маршруток: «У людей забирают последнее, на чем они жили»

Перевозчики, которых затронули изменения в законе «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», объясняют, что по закону частники не имеют права возить пассажиров как раньше.

«Все должны заключить договор с местным оператором на осуществление регулярных пассажирских перевозок, — говорится в петиции на сайте change.org. — Теперь маршрутчики обязаны отправляться с вокзала, ездить по определенному маршруту и останавливаться только на конкретных остановках, разработать расписание, интервалы движения транспортных средств, количество выполняемых рейсов по маршруту и прочее.

При этом перевозчики должны будут платить за услуги оператору автомобильных перевозок и автовокзалу. У людей забирают последнее, на чем они жили».

Водители маршруток хотят, чтобы в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» внесли поправки, которые не будут им мешать работать так, как они работали все эти годы.

Еще одна петиция с просьбой поддержать водителей маршруток размещена на сайте petitions.by.