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В Иерусалиме снова открылся Храм Гроба Господня

  • 28.02.2018, 8:16

Храм закрыли в воскресенье в знак протеста.

Ранее закрытый Храм Гроба Господня в Иерусалиме вновь открыт в среду, 28 февраля, сообщает «Немецкая волна».

Как сообщило руководство храма, доступ для пилигримов открыт уже ранним утром. Христианская святыня была закрыта в воскресенье в знак протеста против налоговых требований со стороны мэрии Иерусалима, а также планируемой израильским правительством реформы о праве пользования землей. Помимо прочего, законопроект позволяет израильскому государству конфисковать принадлежащие церкви земельные участки.

Храм Гроба Господня управляется совместно представителями греческой православной, католической и армянской апостольской церквей. В совместном заявлении о возобновлении работы была выражена благодарность израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху за готовность к диалогу, которая выразилась в том, что правительство «заморозило» налоговые требования на время переговоров, а также отправило на дополнительную проверку законопроект о праве на землю. Мэр Иерусалима Нир Баркат полагает, что руководство храма должно выплатить дополнительно около 152 миллионов евро налоговых отчислений.

Городская администрация Иерусалима в свое оправдание заявляет, что пошлины введены не в отношении храмов, а в отношении таких находящихся в церковной собственности объектов, как гостиницы и залы для приемов. МИД Израиля пока не прокомментировал обвинения церковных иерархов Иерусалима.


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