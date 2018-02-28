Дети будут ходить в школу в стандартной форме от «Беллегпрома» 22 28.02.2018, 8:22

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Фото: tut.by

В Беларуси утвержден госстандарт одежды для учащихся.

сообщила начальник управления технического нормирования и стандартизации Государственного комитета по стандартизации Оксана Гришкевич, пишет БелТА.

Появился стандарт на школьную форму, он утвержден. Инициатором его разработки был концерн «Беллегпром». Предприятия легкой промышленности могут использовать этот стандарт на добровольной основе, — сказала Оксана Гришкевич.

Главная цель работы над государственным стандартом заключалась в устранении разночтения в понимании, что же является одеждой делового стиля.

Всего в 2017 году в Беларуси было утверждено и введено в действие 1 065 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ), в том числе около 60% стандартов гармонизированы с международными и европейскими. Основной задачей стандартизации в прошлом году было развитие и поддержание в актуальном состоянии нормативной базы, формирующей условия для повышения технического уровня, безопасности и качества выпускаемой продукции, роста экспортных возможностей отечественных изготовителей, внедрения инноваций, экономии ресурсов, а также устранения технических барьеров в торговле.

Интересно, что в июне 2016 года английское издание «Daily Mail Online» сообщило о необычных изменениях в правилах школьной системы, казалось бы, консервативной Великобритании. Новшества касаются школьной формы: теперь в 80 государственных школах (из них 40 начальных) ученики смогут сами выбирать, что им удобнее носить, юбку или брюки.