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Алесь Чайчиц: БНР была бы более богатой и счастливой страной, чем БССР и нынешняя Беларусь

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  • 28.02.2018, 8:29

Многое остается доступным и сейчас - была бы только воля.

Своим мнением на тему, как выглядела бы современная Беларусь, если бы БНР в свое время победила и имела шанс методично развиваться, с «Большим» поделился Алесь Чайчиц - член Президиума Рады БНР, Секретарь информации Рады БНР.

- Единственная страна в нашем регионе, которая в 1917-18 гг. получила независимость, сумела ее защитить и смогла более-менее конструктивно развиваться, это Финляндия. Страна без особых природных ресурсов, с суровым климатом, с населением немного большим, чем половина Беларуси. Но за двадцатый век она стала одним из наиболее успешных и состоятельных государств в мире, одним из лучших мест для жизни. История, разумеется, не терпит сослагательного наклонения.

Говорить, что если бы БНР победила, Беларусь была бы Финляндией - это слишком громко. Но финский пример у нас всегда должен быть перед глазами. Конечно же, есть много переменных, от которых зависело бы, какой была бы независимая демократическая Беларусь в форме БНР. Какими были бы отношения БНР с Польшей и Литвой? С межвоенной Германией? Какой была бы советская Россия? Существовала ли бы независимая Украина и какими были бы отношения БНР с ней? Случилось ли бы Вторая мировая война? Была бы советская оккупация Восточной Европы после войны?

Можно с определенными допущениями представить себе, что БНР стала бы в один ряд с другими странами региона, нашими самыми близкими соседями - Польшей и странами Балтии.

В Беларуси была бы рыночная экономика, которая опиралась бы на самостоятельность людей, а не на центральное планирование и приказы чиновников. Крестьянам дали бы работать на самих себя на своей земле, хотя экономика все же имела бы четкий «социальный» уклон.

Белорусский язык надежно закрепилась бы в качестве основного государственного языка. При этом русский, идиш и польский также имели бы официальный статус.

Беларусью бы постоянно управляли белорусы с оглядкой на интересы Беларуси, а не на интересы Кремля.

Без советской индустриализации в современной Беларуси не было бы МАЗа, БелАЗа и Мозырского НПЗ. Но может и хорошо, что их бы не было? В странах Балтии после распада СССР аналогичные советские заводы позакрывали - и небо на землю там не упало, уровень жизни там выше, и гастарбайтеры едут из Беларуси туда, а не в обратном направлении. Опять же, в Финляндии советской индустриализации не было, но Nokia есть.

Поскольку в созданной настоящей Беларуси мы бы обошлись без железного занавеса, БНР не была бы белым пятном на карте Европы - люди в Западной Европе, Америке, Азии постоянно знали бы, что такая страна есть, что она имеет свои собственные самобытные культуру, язык, историю. Беларусь имела бы намного больше времени, чтобы рассказать миру о себе и запомнится не только политологам, но и простым людям. Не было бы: какая такая «белая Россия»? А что, есть и «черная»?

БНР была бы более богатой и счастливой страной, чем БССР и нынешняя Беларусь. Но, отбросив в сторону фантазии, считаю, что многое остается доступным и сейчас - была бы только воля. И если Беларусь встанет на стабильный путь развития как самостоятельное демократическое европейское государство, если 25 марта будет государственным праздником, а белорусский язык - полноправным государственным языком, тогда миссия Рады БНР будет выполнена и мы передадим наш мандат демократическим белорусским властям. Я уверен, что доживу до этого момента.


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