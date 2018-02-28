Названы 10 лучших кинопремьер марта 1 28.02.2018, 8:42

Первый месяц весны порадует любителей кино.

После насыщенного крутыми премьерами февраля нас снова ждет месяц шикарных фильмов. Забавно, что при этом самой насыщенной окажется вторая половина месяца, которую буквально завалят хитами — оскарными, каннскими, про роботов, фантастическое будущее и теплое прошлое. В начале марта покажут «Пассажира» с Лиамом Нисоном, «Погружение» Вима Вендерса, «Кавалерию» с претензией на историчность, а также много мультфильмов и российских премьер. Жара начнется с 15 марта, пишет onliner.by.

«Излом времени» (с 8 марта)

Режиссер: Ава ДюВерней.

В ролях: Гугу Эмбата-Ро, Крис Пайн, Риз Уизерспун, Опра Уинфри.

«Дисней» плодотворен как никогда, поэтому привыкайте, что фильмы студии-гиганта будут ежемесячно выходить пачками. Первая мартовская ласточка — красочная детская фантазия на тему отцов, детей и спасения мира.

Главная героиня — девочка Мег. Ее отец пропал во время одного из экспериментов со временем и пространством. Все считают его погибшим. Но однажды Мег вместе с друзьями попадает в удивительный мир, в котором волшебство так же реально, как воздух. Оказывается, папу девочки захватили злые силы. Теперь его, а заодно уж и весь мир надо спасти.

Сценарий для «Излома времени» написала Дженнифер Ли, известная по работе над историями «Ральфа» и «Холодного сердца». Бюджет нового творения «Диснея», как обычно, легко преодолел сотню миллионов долларов. В общем, будет масштабно, ярко и банально.

«Tomb Raider: Лара Крофт» (с 15 марта)

Режиссер: Роар Утхауг.

В ролях: Алисия Викандер, Ханна Джон-Кэймен, Уолтон Гоггинс, Ник Фрост.

В марте выйдет много фильмов, которые мы отнесли к числу самых ожидаемых кинопремьер 2018 года. «Tomb Raider: Лара Крофт» — как раз из тех лент, на которые мы рассчитываем вместе со всем миром.

Ларе исполнился 21 год, прошло семь лет с момента исчезновения ее отца. Девушка не верит, что он умер, и не соглашается возглавить основанную им корпорацию. Вместо этого она находит тайное послание и отправляется к берегам Японии, чтобы попасть в старую гробницу и не допустить уничтожения мира. По пути придется много бегать, прыгать, падать, драться и убивать. Все как мы любим.

Объективация нынче не в моде, поэтому в качестве замены Анджелине Джоли подыскали Алисию Викандер. За хрупкими плечами девушки отличная роль робота (роботессы?) Авы в «Из машины» и даже «Оскар» за роль второго плана в драме «Девушка из Дании».

«Леди Бёрд» (с 15 марта)

Режиссер: Грета Гервиг.

В ролях: Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Лори Меткаф.

Следующие два фильма — из тех, что нам «не допоказали» в прошлом году. «Леди Бёрд», правда, ждали в конце апреля, а она возьми и приди к нам на полтора месяца раньше. И это хорошо, потому что кино вышло достойное.

Леди Бёрд — так себя называет главная героиня. Девушка живет в солнечной Калифорнии, откуда всеми силами хочет вырваться, например, в Нью-Йорк. Как птица в клетке, она бьется о непонимание окружающих, родных и близких. Возможно, поможет выкрашивание волос в яркие цвета? Вызывающее поведение? Стремление поступить в колледж? Подростковый протест и процесс взросления показаны не в назидательном тоне, а сквозь призму юмора, улыбки и любви.

Режиссер Грета Гервиг любит главную героиню, да и всех остальных персонажей своего фильма. Наверное, поэтому «Леди Бёрд» — кино искреннее и заслуживающее своего места среди претендентов на главную кинопремию года.

«Проект „Флорида“» (с 15 марта)

Режиссер: Шон Бэйкер.

В ролях: Бруклин Принс, Уиллем Дефо, Эйден Малик.

«Проект „Флорида“» — это солнце, беззаботность и детство. Даже если происходит что-то нехорошее, детская непосредственность сглаживает негатив, превращая его в еще одно приключение на пути познания окружающего мира.

Почти все действия картины так или иначе связаны с небольшим мотелем «Волшебный замок», который находится возле Диснейленда. Дети местного обслуживающего персонала сами ищут свои ребячьи забавы, пока взрослые заняты такими важными делами, как работа, препирания и брань.

Фильм очень тепло приняли на Каннском кинофестивале, а Уиллем Дефо еще и за «Оскар» поборется. Но основное внимание приковано к Бруклин Принс, которую многие называют самым гениальным ребенком-актером.

«Тихоокеанский рубеж 2» (с 22 марта)

Режиссер: Стивен С. ДеНайт.

В ролях: Скотт Иствуд, Цзин Тянь, Адриа Архона, Джон Бойега.

Трансформеры сражаются с гигантскими пришельцами — это круто! Здесь, правда, не те самые классические трансформеры, а огромные роботы, которыми люди управляют удаленно. Но это все равно классно. Развлечение чистой воды, призванное слегка разбавить наступление фестивальных хитов.

Первая часть фантастического боевика вышла пять лет назад. Сегодня сложно поверить, что ее снял автор «Формы воды» — номинанта на премию «Оскар» аж в 14 категориях. На этот раз Гильермо дель Торо доверил пост режиссера Стивену С. ДеНайту, ранее занятому лишь в сериалах вроде «Тайны Смолвиля», «Кукольный дом», «Сорвиголова».

Вряд ли «Тихоокеанский рубеж 2» станет запоминающимся кинособытием 2018 года, но в качестве услады для глаз может сгодиться. Лишь бы он и правда не пошел по пути многострадальных «Трансформеров» Майкла Бэя.

«Гонка века» (с 22 марта)

Режиссер: Джеймс Марш.

В ролях: Колин Ферт, Рэйчел Вайс, Дэвид Тьюлис.

Дональд Кроухерст был из тех мечтателей-авантюристов, которые или пропадают в безвестности, или забираются на самую вершину крыши мира. Главному герою «Гонки века» каким-то невероятным образом удалось совместить эти два «или». Намечается очень интересное кино о реальных событиях.

В конце 1960-х Дональд пытался спасти свой бизнес по продаже электроники. План спасения он связал со своей давней мечтой, связанной с мореплаванием. В 1969 году он принял участие в кругосветной регате. С самого начала гонки его преследовали многочисленные поломки оборудования. Кроухерст сильно отставал, но не мог проиграть — только главный приз мог спасти дело всей его жизни. Дональд пошел на хитрость и стал сообщать организаторам гонки ложные координаты.

Чем закончилась история, подскажет «Википедия», но лучше узнать о подробностях из фильма. Благо над ним работали достойные профессионалы. На Колина Ферта так и вовсе за радость смотреть в любой картине.

«Тебя никогда здесь не было» (с 22 марта)

Режиссер: Линн Рэмси.

В ролях: Хоакин Феникс, Данте Перейра-Олсон, Винисиус Дамассено.

Что ж, глаза отдохнули, теперь снова можно браться за фестивальное кино. Фильм «Тебя никогда здесь не было» был одним из претендентов на «Золотую пальмовую ветвь». И пусть сам он главную награду не взял, в Каннах отметили сценарий и главную мужскую роль. Вы только посмотрите трейлер — выглядит и правда очень вкусно.

В детстве Джо был психологически травмирован, поэтому теперь чрезвычайно жесток. Он наемник, который за деньги готов на все. Однажды мужчину нанимает американский сенатор: нужно вызволить его дочь из секс-притона с малолетними проститутками. Джо берется за дело серьезно и обстоятельно, круша преступников направо и налево.

Жестокий фильм расхвалили буквально за все — режиссуру, музыку, сценарий, но больше всего досталось Хоакину Фениксу за главную роль. Говорят, «Тебя никогда здесь не было» не оставляет равнодушным никого, потому что берет за душу и не отпускает даже после титров.

«Первому игроку приготовиться» (с 29 марта)

Режиссер: Стивен Спилберг.

В ролях: Оливия Кук, ТиДжей Миллер, Ханна Джон-Кэймен, Саймон Пегг.

Стивена Спилберга, что называется, прорвало. Совсем недавно показывали его «Секретное досье», а теперь настало время более развлекательного, но и гораздо более масштабного проекта. Вряд ли ошибемся, если предположим, что «Первому игроку приготовиться» станет одним из самых кассовых фильмов текущего года — все предпосылки для этого есть.

2045 год. Будущее, как обычно, чрезвычайно печально, а живущие в нем люди преимущественно бедны как церковные мыши. Все меняется в OASIS — своеобразной социальной сети в виртуальной реальности, где ты можешь быть кем угодно. Однажды создатель системы, которая легла в основу мировой экономики, умирает. Тот, кто найдет оставленную им «пасхалку», не только разбогатеет, но фактически станет самым влиятельным человеком в мире. В игру включается подросток Уэйд Уоттс.

Авторы картины не только играют в фантастику, но также добавили в коктейль уйму модных нынче компонентов. Здесь вам и стилистика 1980-х, и, соответственно, ностальгический укол, и много доброго юмора. Однозначно хит, который очень ждем!

«Не в себе» (с 29 марта)

Режиссер: Стивен Содерберг.

В ролях: Клер Фой, Зак Черри, Сол Марина Креспо.

Главной героине кажется, что ее постоянно преследует какой-то бородатый очкарик. Подстерегает в самых неожиданных местах, пишет письма и SMS. А может, не кажется, а все так и есть? Девушка случайно попадает в психиатрическую клинику закрытого типа, где тоже происходит черт знает что (бородатый очкарик тут как тут). Так реальность это или галлюцинации?

Судя по трейлеру, нам вполне могут показать что-нибудь вроде «Больницы Никребокер» или «Лекарства от здоровья». Любителям больничных хорроров должно понравиться. Учитывая, что за дело взялся Стивен Содерберг, мы бы в этой картине не сомневались. Вот только отзывы зарубежных кинокритиков очень смешанные — ленту либо ругают, либо восхваляют, среднего не дано.

Любопытно, что «Не в себе» полностью снят на iPhone. Так что даже если кино окажется так себе, интересно посмотреть на большой коммерческий фильм, снятый с помощью какого-то маленького телефончика.

«Операция „Шаровая молния“» (с 29 марта)

Режиссер: Жозе Падилья.

В ролях: Даниэль Брюль, Розамунд Пайк, Эдди Марсан.

Вы наверняка слышали, что в Израиле готовят одни из самых эффективных в мире спецвойск. В конце марта это можно будет увидеть своими глазами. Фильм «Операция „Шаровая молния“» основан на реальных событиях, произошедших в 1976 году.

Летом того года боевики нескольких пропалестинских организаций захватили пассажирский самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж. Вместе с более чем сотней заложников лайнер посадили в Уганде. Израильское командование разработало сложнейшую спецоперацию по спасению, которую впоследствии называли невозможной. Впрочем, полностью успешной ее назвать нельзя — были и погибшие, и раненые.

В режиссерское кресло сел Жозе Падилья. Пожалуй, кандидатура бразильца здесь смотрится уместнее всех, ведь это на его счету обе части «Элитного отряда» и нового «Робокопа». С другой стороны, многие из тех, кто уже посмотрел картину, называют ее весьма вялым триллером.