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Reuters: Ким Чен Ын путешествовал с помощью поддельного паспорта

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  • 28.02.2018, 8:14
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Правитель КНДР получил документ на чужое имя.

Агентство Reuters показало фото бразильских паспортов правителя КНДР Ким Чен Ына и его отца Ким Чен Ира. С их помощью они получали визы западных стран.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир в 90-е годы прошлого века использовали полученные обманным путем бразильские паспорта для получения виз западных стран. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

"Они использовали эти бразильские паспорта, в которых четко видны фотографии Ким Чен Ына и Ким Чен Ира, для получения виз в иностранных посольствах", - сказал высокопоставленный западный источник на условиях анонимности.

Как отмечается, паспорта оформлены на Йозефа Пхака и Иджонга Чои. Их использовали для получения виз как минимум в двух западных посольствах. В паспорте с фотографией Ким Чен Ына указана дата рождения 1 февраля 1983 г., в паспорте с фотографией Ким Чен Ира - 4 апреля 1940 г. Эти паспорта могли использоваться для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг.

Фото: twitter.com/Reuters
Фото: twitter.com/Reuters

По словам одного из источников, наличие таких паспортов говорит о желании северокорейских лидеров путешествовать, а также о желании иметь возможность покинуть Северную Корею в случае опасности.

Посольство КНДР в Бразилии отказалось от комментариев. МИД Бразилии сообщил, что проводит проверку обнародованной информации.

Точной информации о том, были ли выданы по данным паспортам какие-либо визы, нет.


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