Что ждет маршрутчиков: бастующие случчане провели переговоры 9 28.02.2018, 9:06

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Перевозчики могут вернуться к схеме работы конца 1990-х — начала «нулевых».

Во вторник, 27 февраля, на Слуцком автовокзале прошла встреча слуцких маршрутчиков с представителями местных властей, Министерства транспорта, нового оператора перевозок и транспортной инспекции.

О чем говорили на двухчасовой встрече — «Кур'ер» выбрал и пересказывает главное.

Что предлагает Минтранс

Если хотят возить пассажиров нерегулярно, то пожалуйста — можно принимать заказы от предприятий, чтобы, например, рабочих отвозить или друзей на День рождения или свадьбу. Но на «нерегулярке» никаких билетов, никаких диспетчеров.

Если все же выберут «регулярку», то в ближайшие дни оператору перевозок надо предложить свои маршруты, их периодичность, оформить различные документы. Заявка рассматривается до 14 дней и если одобряется, то возить можно будет три месяца.

Потом будет тендер. Выиграет тот, кто предложит лучшие условия. Например, машина новее или покомфортнее, есть большой опыт, мало нарушений ПДД, удобное расписание (факторов много).

Определится количество карт транспортных средств (ТС), которые необходимы для обслуживания маршрута.

Объекты тендеров — лоты. На лоты могут выставляться отдельные карты ТС.

Например, одна карта — это поездка Слуцк-Минск-Слуцк. Отправление от вокзала в Слуцке в 8 утра до вокзала в Минске (скорее всего «Восточный»). Из Минска возвращение, например, в 11.00. С утвержденными промежуточными остановками (между Слуцком и Минском). На остановках тоже будут садиться люди, если будут места. Не факт, что остановки будут еще где-то в городе. Но в теории, если обосновать, таких остановок по городу может быть несколько.

Другая карта, например, на 6.00 из Слуцка и т. д.

Если придет один ИП, он может претендовать только на одну карту ТС. Если у него наемые работники, то еще две карты (т.е., два лота). Если фирма с десятью машинами, то она может претедовать на 10 карт.

На тендер может выставляться 20 лотов на 20 машин или один лот на 20 авто. Как разделять лоты — будет определяться при проведении конкурсов.

Принять участие в тендере на маршруты Слуцк-Минск могут местные ИП или фирмы, а могут и минские, и могилевские. Или госавтопарк. Любые. Кто выиграет, тот будет возить. Все — в равных условиях (оператор перевозок гарантирует это).

Николай Валетко, директор автобусного парка № 2. Это предприятие будет участвовать в тендере на равных с частниками

Оператор готов и даже хочет выслушать от маршрутчиков предложения, как все организовать — сколько машин надо, какое количество пассажиров обычно перевозится, по какому расписанию. «Предлагайте, будет вводить в действие, учтем все ваши наработки».

Каждый маршрутчик установит себе навигационное оборудование (фактически телефон с симкой), по которому будет отслеживаться, выполняет ли перевозчик все условия. Отклонение от маршрута (подобрать человека на соседней улице — нарушение.

Билеты пассажирам будут выдаваться заранее. На вокзале или через кассовый аппарат у маршрутчика — все решаемо и прописано в законе, как это можно сделать.

Услуги оператора стоят около 50−60 рублей в месяц на одну карту ТС. Карточками между машинами меняться нельзя.

Если кто-то будет регулярные перевозки делать нелегально, без оператора, — штраф от 10 до 50 базовых. А потом и лицензии можно лишиться.

Честным извозчикам предложили не бояться нелегалов. Раньше в Минске на одного легального перевозчика было пять нелегалов. Минск прошел через это, медленно и верно устранил проблему. И теперь работа по перевозкам людей организована так, что людям не интересно и не выгодно пользоваться услугами нелегалов.

Что говорят маршрутчики

Маршрутчики говорят, что к новому оператору скорее всего не пойдут. Решение еще не принято. Да, оператор доступно и ясно изложил свои условия. Но это для маршрутчиков — кабала. А для пассажиров, привыкших за эти годы к сервису, новые условия — это откат на несколько лет назад.

Например, по новым условиям маршрутчики не смогут «собирать людей» по городу, как раньше (т.е. совмещая функции такси). И диспетчер не сможет принимать заказы, а только давать по телефону справки.

Хорошо, если в городе будет пару остановочных пунктов, где люди смогут в порядке живой очереди ожидать маршрутку. И даже если маршрутки будут ходить раз в полчаса, тот, кому места не хватило, будет ждать следующую. Но есть варианты (сервисы), когда можно заказывать через интернет.

Маршрутчиики могут вернуться к схеме конца 1990-х — начала «нулевых». То есть, продать бусы, купить легковушки. И по заявительному принципу по «нерегулярке» возить людей в легковушках, собирая их по остановкам. Почти как такси. И явно не по шесть рублей, а дороже. Кто от этого выиграет — непонятно.

Ложь, что разъяснительную работу о предстоящих изменениях начали вести летом прошлого года. Если бы им это объяснили тогда, то к этому моменту они бы успели перестроиться.

Есть Закон, но общество свои законы не отменило. В правительстве в курсе этих законов и потребностей общества?! У маршрутчиков просьба к Слуцкому райисполкому — донести по вертикали власти, что происходит сейчас. Из-за сегодняшней ситуации с перевозками в обществе создаются очаги напряженности.

Люди за 15 лет привыкли от подъезда ездить в Минск. Местную власть устраивает тот сервис, который создан. Это нужно донести наверх.

Репортажи по телевизору сделаны однобоко. Говорили, какие частники плохие, и ни разу не упомянули, какие удобства созданы частными извозчиками за эти 10−15 лет.

В целом, маршрутчики встречей довольны. Они впервые встретили адекватных чиновников, которые им все объяснили. Но что делать дальше — непонятно. Между тем, случчане в ближайшие пару дней не смогут ездить так, как ездили раньше.

Пока «777» заявили, что возобновят свою работу с 1 марта. Уже 28 февраля диспетчеры начнут принимать заказы. Как долго это продлится — никто не знает. Скорее всего, пока длится переходный период. Как будут работать «999» — на данный момент не известно.