Водители Витебска: Когда цепляемся днищем, то вспоминаем Косинца 2 28.02.2018, 9:41

Привокзальная площадь в городе превратилась в квест для автомобилистов.

Проезжая часть на Привокзальной площади в Витебске покрылась ямами и выбоинами, что затрудняет работу общественного транспорта, об этом «Народным новостям Витебска» рассказали несколько водителей.

Как по минному полю

На тротуарную плитку асфальтовое покрытие площади перед железнодорожным вокзалом в Витебске заменили при реконструкции в 2010 году, работы закончили в июле — перед началом фестиваля «Славянский базар в Витебске». При этом цементную плитку уложили и на пешеходных зонах, и на проезжей части.

Такое покрытие стало очень быстро приходить в негодность, его периодически ремонтируют на небольших участках, однако ям становится все больше.

— Мы едем здесь, как по минному полю, — рассказывает водитель городского автобуса. — Уже на память знаем, где какая ямка, но не всегда получается объехать. Пассажиры, естественно, на себе чувствуют эту «качку», но основной удар принимает подвеска машин.

В 2016 году журналисты писали о ремонте участка плиточного покрытия на въезде на Привокзальную площадь. В прошлом году в этом же месте снова перекладывали плитку, но яма опять появилась.

Это была плохая идея

Для мощения Привокзальной площади в Витебске использовали обычную прямоугольную плитку, а не так называемую «катушку», которая благодаря своей форме прочней держит место. Но и сама плитка быстро истирается, не выдерживает также песчано-цементная подложка.

— Кто придумал уложить плитку там, где движется тяжелый транспорт? — удивляется другой водитель. — Ведь мой троллейбус пустой весит 12 тонн, а с пассажирами — все 18, полный автобус с «гармошкой» вообще тянет на 28 тонн. А эта плитка и пешеходов то на тротуарах долго не выдерживает — крошится. Когда на яме цепляемся днищем — всегда вспоминаем Косинца…

Водители утверждают, что неоднократно жаловались на состояние покрытия проезжей части Привокзальной площади. Но результатов нет — чтобы привести в порядок всю площадь, необходим полноценный ремонт, ямочными латками уже не обойтись, а на это нужны приличные средства.

Пока же шоферам автобусов и троллейбусов придется запоминать все новые ямки, а пассажирам покрепче держаться за поручни.