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Чтобы людьми зваться

  • Наталья Радина
  • 28.02.2018, 9:51
НАТАЛЬЯ РАДИНА

Не понимаю дилеммы: или праздничная демонстрация, или концерт в парке.

Посмотрела онлайн-трансляцию заседания оргкомитета по проведению празднования 100-летия Белорусской Народной Республики. Не совсем поняла, почему все вопросы свелись к дилемме: или праздничная демонстрация, или концерт в парке. Какой-то «стокгольмский синдром» - думать за власти, прикидывать, что им будет удобнее.

Вдумайтесь: 100 лет независимости нашего государства. Да, не удалось нам пока добиться свободы. Да, не смогли мы пока избрать свою власть. Но на карте мира есть независимое государство — Беларусь. И мы с вами причастны к этой независимости, мы с вами ее отстаиваем даже под дубинками нынешних властей. Со временем завоюем и свободу. А сколько народов нам завидуют!

Я, честно говоря, по-другому представляла себе обсуждение празднования 100-летия. Я думала речь будет идти о приглашении мировых лидеров в Беларусь в эти дни. Я бы хотела видеть Ангелу Меркель в Минске не для тухлых заседаний «минской группы», а для участия в праздничном шествии. Хорошо бы там смотрелись Эмманюэль Макрон, Дональд Трамп, Анджей Дуда, Даля Грибаускайте, Тереза Мэй, Петр Порошенко, Федерика Могерини и многие другие.

А еще отпраздновать с нами могли бы звезды с белорусскими корнями: Харрисон Форд, Майкл Дуглас, Скарлет Йоханссон.

Не могут белорусские музыканты — приглашаем Пауля Ландерса со всем его Rammstein или короля серф-гитары Дика Дейла, или норвежского Рыбака. Пусть вспомнят свои корни.

Попросить французов привести Шагала, пусть не в марте - когда смогут.

Организовать выставки Лёника Тарасевича, Александра Родина, Бориса Заборова и Владимира Цеслера под аккомпанемент Андрея Макаревича.

Да в каждом городе можно устроить праздник почище столичного. Гениев на белорусской земле хватает.

А еще Гугл с Фейсбуком могли бы визуально отметить наш юбилей.

Как-то мне казалось, что вот такого масштаба мероприятия стоит обсуждать.

Скажете — фантастика, да и денег нет. Так мы же предлагаем власти вместе праздновать, достойно. Именно такого уровня заслуживает эта великая дата. Тогда и деньги найдутся.

В 2018 году празднуют 100-летие независимости многие страны Восточной Европы — Польша, Литва, Латвия, Чехия, Словакия, Грузия, Украина, Эстония. Это происходит масштабно, ярко, достойно. Это видит весь мир. И это не ограничивается одним днем.

Будь у нас такой сценарий, вопрос об ограждениях и ограничениях отпал бы сам по себе.

Да и сейчас еще не поздно.

Как бы там ни было, я точно знаю, что если оппозиция сейчас не прогнется, а будет на переговорах с властью настаивать на проведении большой праздничной демонстрации в центре Минска вместе с праздничным концертом, то празднование 100-летия Белорусской Народной Республики будет достойным.

И не стыдно будет перед предками, которые 100 лет назад, реально рискуя жизнью, нашли в себе мужество и силы провозгласить независимость нашей с вами страны.

Чтобы людьми зваться.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org


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