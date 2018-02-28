«Альтернатива» маршруткам: ехать на поезде в 4 утра или переплатить в несколько раз за билет 1 Мария Элешевич, Ирина Авидова, kp.by

28.02.2018, 10:17

Пока государство «воюет» с перевозчиками, люди не понимают, как доехать домой.

Пока я пыталась понять, за что воюют перевозчики и государство, и чем регулярщики отличаются от нерегулярщиков, все билеты на единственный адекватный поезд из Минска до Полоцка на 7 марта разобрали: 23-го февраля было больше сотни, а 26-го уже ни одного.

Почти 10 лет добраться из Минска до Новополоцка не было проблемой: каждый час ходили частные маршрутки. Но в конце прошлой недели перевозчики сообщили: мы все, работу приостанавливаем, по крайней мере, пока что. Почему это случилось за два дня, если известно было гораздо раньше, загадка. Есть еще и государственные автобусы-маршрутки и поезда, но, когда были частники, на них я отчаивалась в самых крайних случаях. А зачем, если это неудобно, долго, да еще и дороже?

Давайте конкретно. Маршрутка из Новополоцка до Минска добирается за 3 часа, останавливается на каждой остановке в Новополоцке и в четырех точках в Минске. Билет стоит 6-7 рублей. Есть вай-фай и зарядные для телефонов около каждого сидения. Бронировать билеты можно круглосуточно по телефону, через сайт и мобильное приложение. А если мест нет, оставляешь заявку - и тебе приходит оповещение, как только появилось свободное.

С государственным транспортом ситуация другая. За билет просят около 15 рублей. Казалось бы, что еще могут придумать, если стоимость в 2 раза дороже. Ответ: ни-че-го. За эти деньги каждый раз ты гадаешь, приедет автобус на 40 мест или старая-старая маршрутка. Едешь почти 5 часов вместо трех. Кстати, в день есть в лучшем случае 3-4 рейса. Не удивительно, что в 40-местном автобусе могли ехать человек 10 от силы.

Еще вариант - поезда. В Новополоцке нет железнодорожного вокзала, ехать надо до Полоцка, а потом добираться на автобусе - ходят они каждые 15-20 минут, но вот расписание поездов немного пугает. Сначала тянешься 7 часов в поезде, а приезжаешь или в час ночи, или в четыре утра. В такое время до Новополоцка только на такси.

В декабре появился отличный поезд из Минска в Полоцк и обратно -быстрый, кофмфортный, заходит за три с половиной часа. Только есть проблема: мест на всех желающих не хватит, ходит он один раз в день.

В фейсбуке говорят, можно найти машину в приложениях по поиску попутчиков. Да, можно. Только придется ехать в неудобное время и заплатить в четыре раза дороже, чем было в маршрутке.

Люди, которые на маршрутках не ездили, не понимают, чего эта тема так волнует народ. Те, кто ездил часто, не понимает, как сейчас планировать поездки. Коллега рассказывает свою историю.

Весной, летом и осенью я буквально каждые выходные езжу в свой дом в любимой деревне, которая находится в 120 километрах от Минска. Скоро весна и новые правила работы маршруток меня очень расстроили. Может, перевозчики и знали о них еще пару месяцев назад, но для меня это снег на голову. В последние годы эти ребята заметно облегчили дорогу в деревню. 8 рублей за проезд я отдаю им с удовольствием! Комфортные микроавтобусы, водителю можно позвонить на мобильный, садишься у станции метро по своей ветке (не надо ехать ни на какой вокзал), довезут прямо до деревенского дома.

Конечно, пару раз я ездила на государственных автобусах. Максимум, на который можно рассчитывать: попросить водителя остановится у ближайшей к деревне дороге и топать 5 километров по полям и лесам до своего дома. Ладно, если нет дождя, мне такая прогулка в удовольствие. Но я знаю своих соседей по удобной частной маршрутке: это корпулентные женщины далеко не молодого возраста, да еще и с кучей сумок. Им не захочется гулять!

Еще у государственных автобусов четкое расписание: надо останавливаться на 15-20 минут в мелких городах. Стоишь в городе в 30 километрах от своей деревни и прямо всю остановку думаешь, что за это время уже бы давно доехал куда надо.

Пока не выясняла, как дела у моих родных маршруточников с новыми правилами, но точно знаю, что ездить хочу с ними.

Мария Элешевич, Ирина Авидова, kp.by