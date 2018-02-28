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Пропал оператор фильма «ГараШ» Александр Крупина

  • 28.02.2018, 10:23

Он с 17 февраля не выходит на связь.

Пропал оператор и клипмейкер Александр Крупина. Молодой человек не выходит на связь с 17 февраля.

Как написал в «Фейсбуке» его друг Дмитрий Афанасенко, родственники пропавшего подали заявление в милицию.

Афанасенко рассказал «Радыё Свабода», что в милицейских и больничных сводках пропавший не значится.

Александр Крупина известен как оператор и создатель студии «КапканFilm». Вместе с режиссером Андреем Курейчиком он снимал фильм «ГараШ», который вышел в 2015 году.


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