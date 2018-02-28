закрыть
28 февраля 2018, среда, 22:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

NYT: КНДР помогла Сирии произвести химическое оружие

2
  • 28.02.2018, 15:08
  • 1,212
Фото: AFP

Военное сотрудничество Сирии и КНДР насчитывает несколько десятков лет.

Северная Корея поставляла в Сирию оборудование, которое могло быть использовано для производства химического оружия, сообщают американские СМИ со ссылкой на еще не опубликованный доклад экспертов ООН, сообщает bbc.com.

По данным прессы, в Сирию из КНДР поступали грузы с кислотоупорной плиткой, вентильной арматурой и трубами.

New York Times пишет, что военные заводы Сирии посещали специалисты из Северной Кореи. Эта информация появилась в прессе после новых сообщений о том, что сирийские военные якобы применили хлор при проведении ряда операций.

В минувший вторник президент России Владимир Путин распорядился ввести в сирийском анклаве Восточная Гута режим "гуманитарной паузы", который подразумевает, что с 27 февраля сирийская армия не будет атаковать удерживаемый повстанцами район с 9 до 14 часов по местному времени.

Из Гуты будут открыты гуманитарные коридоры для беженцев, а во время гуманитарных пауз благотворительные организации намереваются доставить в этот район продовольствие, медикаменты и теплую одежду.

Однако активисты сирийской оппозиции утверждают, что правительственные силы, несмотря на объявление "гуманитарных пауз", продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары по этому району. Российские военные утверждают, что "гуманитарный коридор" обстреливают повстанцы.

Фото: AFP

В отношении Северной Кореи действуют международные санкции в связи с тем, что страна продолжает развитие ядерной программы. По данным американских СМИ, КНДР незаконно направляла в Сирию партии кислотоупорной плитки, устойчивые к коррозии клапаны и термометры. Кислотоупорная плитка, как сообщается, могла быть использована на предприятиях, где незаконно производится химическое оружие.

Всего КНДР за период с конца 2016 по начало 2017 года осуществила пять поставок оборудования в Сирию - через китайскую торговую компанию, пишет Wall Street Journal. Предполагается, что за несколько лет было осуществлено несколько десятков поставок.

Сирийский государственный центр научных исследований и разработок, предположительно, оплачивал поставки из КНДР через несколько разных компаний.

Доклад, по данным Washington Post, был составлен группой экспертов ООН, в задачи которой входит контроль за исполнением резолюций организации в отношении КНДР.

В докладе группы, опубликованном в сентябре 2017 года, говорилось, что эксперты ООН изучают сообщения о возможных контактах между Сирией и КНДР по поводу запрещенных химических веществ, баллистических ракет и вооружений.

В докладе также говорилось, что два государства, которые входят в ООН, перехватили несколько грузов, следовавших в Сирию. Предположительно, груз был отправлен северокорейской компанией, осуществляющей экспорт вооружений. Поставки шли через компании, представлявшие Сирийский центр научных исследований и разработок.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопросы журналистов, не уточнил, будет ли опубликован доклад, данные из которого уже попали в прессу.

"Я думаю, что самое важное - это то, что у всех стран-членов ООН есть долг и обязанность соблюдать принятые санкции", - сказал он в интервью New York Times.

Сирийское правительство, как сообщается, заверило группу экспертов ООН в том, что в числе граждан КНДР, находящихся в Сирии, только спортивные тренеры и атлеты.

Позиция Сирии по химическому оружию

Сирия подписала Конвенцию о запрещении химического оружия и согласилась на уничтожение находящегося в стране химического оружия в 2013 году после того, как сотни людей стали жертвами применения зарина в Гуте. Повстанцы и активисты неоднократно обвиняли правительственные силы в использовании химического оружия, однако сирийское правительство последовательно отвергало эти обвинения.

Организация по запрещению химического оружия пришла к заключению, что зарин использовался во время боев за город Хан-Шейхун в провинции Идлиб в апреле 2017 года. Жертвами химической атаки, по данным агентства, стали более 80 человек. По данным ООН, химическое оружие тогда было применено сирийскими военно-воздушными силами.

В ответ на эту атаку США нанесли ракетные удары по базе ВВС сирийских военных, однако президент Сирии Башар Асад утверждает, что данные о химической атаке были сфабрикованы.

С начала этого года несколько раз сообщалось о применении хлора в ходе боев в Сирии. В том числе этот газ, как сообщалось, был применен во время боев в Восточной Гуте в минувшее воскресение.

25 февраля Сирийско-американское медицинское общество, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, заявило, что в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом - возможно, хлором.

Фото: AFP

ОЗХО проводит расследование в связи с появлением сообщений об использовании хлора, сообщают агентства со ссылкой на источники.

Резолюция Совбеза ООН с призывом прекратить удары по Восточной Гуте была принята в субботу, однако правозащитники уже через несколько часов после ее принятия сообщили о новых бомбардировках и наступлении сирийской армии.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон ранее заявил, что в случае, если будут найдены неоспоримые доказательства использования химического оружия правительственными войсками, Британия может начать наносить авиаудары по правительственным силам в Сирии.

Новые санкции против КНДР

По данным экспертов, КНДР незаконно, несмотря на введенные санкции, осуществляет поставки вооружений и продает военные технологии.

В докладе экспертов ООН говорится, что Северная Корея предпринимала попытки незаконной торговли с несколькими десятками стран по всему миру - на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Латинской Америке.

Военное сотрудничество Сирии и КНДР насчитывает несколько десятков лет.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вводит новые санкции в отношении Северной Кореи, которые коснутся более 50 судоходных и морских компаний в нескольких странах. Согласно заявлению Вашингтона, новые санкции должны обеспечить сокращение источников прибыли для КНДР и поступления топлива, необходимого для дальнейшего развития ее ядерной программы.

В отношении КНДР уже действует ряд международных санкций в связи с ее ядерной программой и запусками баллистических ракет.

Несмотря на введение санкций, КНДР продолжила испытание баллистических ракет дальнего радиуса действия, которые потенциально могут достичь территории США.


популярное за неделю

Мнение

Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч
Надо дойти. Ради них, ради себя
Надо дойти. Ради них, ради себя Наталья Радина
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР?
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР? Яўген Афнагель
Здравствуйте, Александр!
Здравствуйте, Александр! Ирина Халип