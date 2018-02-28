Люди, простоявшие шесть суток на морозе за квартирами, ушли ни с чем 20 28.02.2018, 15:14

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УКС передумал продавать дешевое жилье в Новинках.

В пятницу знаменитый УКС Центрального района предложил всем желающим две двухкомнатные квартиры в не менее знаменитой новостройке по ул. Выготского с ценой «квадрата» $780. Обе «двушки» общей площадью 63,8 кв.м на 2-м и 3-м этажах достались бы покупателям за $50 тыс. Но сегодня декларация была отменена, а люди, простоявшие 6 суток на морозе, ушли домой ни с чем.

Схема микрорайона

Заявление на покупку квартир должны были принимать 1 марта, но уже 23 февраля, в день выхода декларации возле УКСа припарковались покупатели: две молодые женщины, сменяемые родственниками и друзьями. Сегодня они позвонили в редакцию Realt.by и сообщили, что проектная декларация отменена.

Планировка квартир

- Первые «ласточки» долетели до нас еще вчера утром. У нас была пересменка и мы вышли из машины. Подошел мужчина (не поинтересовались его должностью) и сказал: «Если вы будете вот так толпиться» (нас было четверо), мы отменим декларацию. Я говорю: «Мы сейчас зайдем в машину, какая толпа?» - «Ну, я вас предупредил». Через некоторое время вышла покурить работница инвестиционного отдела, и сказала: «Вы здесь зря стоите. Мы отменяем декларацию». Но мы не уезжали, ждали официальной информации. Думали: неужели так может быть? Ну, короче, отменили. Сегодня вышла маленькая заметка из 4-х строчек в «Звезде», практически на полях. И нам еще час пришлось ходить по городу, чтобы ее купить, потому что она не в каждом киоске продается. Очень обидно, 6 суток на морозе, организовали всех друзей, сменяли друг друга... А они просто отменили декларацию росчерком пера, без объяснения причин - делают, что хотят.

В Отделе жилищного строительства нам подтвердили, что в сегодняшней газете «Звезда» вышла информация об отмене проектной декларации. Но за комментарием о причинах такого решения отправили в приемную. В приемную мы звонили неоднократно и продолжаем дозваниваться, но на наши звонки никто не отвечает. Редакция открыта для комментариев со стороны УКСа Центрального района и готова их сразу опубликовать.

Так продавали предыдущую партию квартир

Напомним, предыдущую партию дешевых квартир в новостройке на Выготского УКС продал тоже не без скандала: тогда 69 жилых помещений в строящемся доме по ул. Выготского были выставлены на продажу по $780 за квадрат. В день продаж на них претендовало больше сотни человек, но все 69 вариантов закончились на 34-м покупателе. Четыре дня вокруг этой истории гремел скандал, а на пятый, по многочисленным просьбам несостоявшихся дольщиков, в УКС Центрального района пожаловал ОБЭП, о результатах проверки которого до сих пор не сообщается.