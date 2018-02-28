Тайна аргентинского борта 10 28.02.2018, 15:28

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Кого возит самолет из «кокаинового дела».

По сообщению аргентинской полиции 12 чемоданов контрабанды, найденной в российском посольстве в Аргентине, перевозил Ил-96 специального летного отряда "Россия". В последние три месяца этот борт оказывался в те же даты и в тех же городах, куда прилетали секретарь Совбеза России Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров и делегация Владимира Путина, пишет bbc.com.

Среди материалов об операции по изъятию почти 400 килограмм кокаина из российского посольства в Буэнос-Айресе были фотографии и видео погрузки чемоданов на борт Ил-96 с номером 96023.

Именно этот борт, по сообщению полиции, должен был перевезти крупную партию кокаина из Аргентины в Москву. Вместо партии кокаина на борт были погружены чемоданы с мукой и датчиками местонахождения.

Фотографии были опубликованы аргентинской жандармерией в "Твиттере". Судя по бортовому номеру и ливрее (бортовой раскраске), самолет принадлежит специальному летному отряду "Россия", который занимается перевозкой высших должностных лиц государства.

После того как на этот самолет обратило внимание издание РБК, управделами президента (отряд входит в его структуру) заявило, что Ил-96 в "кокаиновом деле" не участвовал, а фотографии могли быть сфальсифицированы. В ответ представители жандармерии сказали Би-би-си, что фотографии подлинные. "Все публикуемые материалы носят официальный характер", - отметили в ведомстве.

На фото погрузки чемоданов в самолет видно бортовой номер лайнера. Он совпадает с номером Ил-96 СЛО "Россия".

Ил-96, принадлежащий СЛО "Россия", действительно был в Буэнос-Айресе в те же даты, когда проводилась операция по изъятию кокаина, следует из данных FlightRadar24 и данных сайта russianplanes.net (владелец закрыл ресурс после того, как на его данные по Ил-96 RA-96023 сослался РБК).

Кроме того, борт попал на фотографию бразильского блогера, который снимает самолеты в аэропорту столицы страны - Бразилиа. Автор фотографии утверждает, что 4 декабря российский Ил-96 вылетел из Бразилиа в Буэнос-Айрес. В Буэнос-Айресе на правительственный борт обратил внимание местный блогер, он также опубликовал фотографии самолета.

СМИ называли засветившийся в "кокаиновом деле" Ил-96 "самолетом Патрушева". Секретарь Совбеза действительно был 4-6 декабря с официальным визитом в Латинской Америке. Он посетил Бразилию и Аргентину. RA-96023, по данным FlightRadar 24, был в те же даты в Бразилиа и затем в Буэнос-Айресе.

Официально сообщалось, что Патрушев проводил консультации по вопросам международной безопасности и взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб.

В Буэнос-Айресе Патрушев, среди прочих, встречался с президентом Аргентины и секретарем главы государства по стратегическим вопросам. Посольство России в Аргентине отрицает какую-либо связь между визитом Патрушева и изъятием кокаина.

Куда еще летал Патрушев на этом самолете

Ил-96 не закреплен лично за Патрушевым. Секретарь Совбеза не входит в список чиновников, которым по должности положено персональное обслуживание самолетами СЛО, однако президент может выделять чиновникам лайнеры отряда по своему усмотрению.

За последние три месяца борт RA-96023 как минимум трижды оказывался там же, где и Патрушев.

В конце ноября самолет летал из Москвы в Минск, где проходило заседание совета Организации Договора коллективной безопасности с участием Патрушева. 31 января 2018 года самолет прилетал в Тель-Авив. Обратно в Москву самолет вернулся 2 февраля. В эти же дни с официальным визитом в Израиле находился Патрушев, он провел переговоры с премьером Израиля по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.

26 февраля RA-96023 улетел в Бангкок. Во вторник 27 февраля секретарь Совбеза провел там заседание российско-таиландской рабочей группы по вопросам безопасности. Как сообщила пресс-служба Совбеза, Патрушев на переговорах уделил внимание "обеспечению безопасности пребывающих на отдыхе в этой стране российских туристов".

Самолетом Ил-96 RA-96023, вероятно, пользуется не только Патрушев. Этот же борт летал из Москвы в Мюнхен в те же даты, когда министр иностранных дел Сергей Лавров ездил туда на Мюнхенскую конференцию по безопасности (16-17 февраля). То, что Лавров летал на конференцию именно на Ил-96, Би-би-си подтвердил собеседник из журналистского пула МИД.

А в январе этот Ил-96 летал из Москвы в США. 17 января он приземлился в Нью-Йорке, в тот же день улетел в Вашинтон, 19 января вернулся в Нью-Йорк, а оттуда - в Москву. Официальных визитов российских делегаций в США в то время не проводилось, но как ранее писала Би-би-си, в январе в Америку летали директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, руководитель главного управления российского генштаба (более известного как ГРУ) Игорь Коробов и директор ФСБ Александр Бортников. Нарышкин в Вашингтоне встречался с главой ЦРУ Майком Помпео.

Директор ЦРУ раскрыл тему тайной встречи с главами российских разведок

Кроме того, в декабре 2017 года этот же Ил-96 дважды летал по маршруту Москва-Анкара и обратно 9 декабря и 11-12 декабря. В это же время в столицу Турции приезжал президент Владимир Путин на переговоры со своим коллегой Реджепом Эрдоганом.

Новый пассажирский Ил-96-300 RA-96023 в специальной комплектации "Салон" СЛО "Россия" получил в 2016 году. Самолет строился специально для отряда. Лайнер по контракту с управделами президента строило "Воронежское акционерное самолетостроительное общество". Самолет обошелся бюджету в 3,75 млрд руб.

Сообщения о крупной партии кокаина, обнаруженной в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, появились в конце прошлой недели.В минувший четверг власти Аргентины сообщили о проведении операции против наркоторговцев, которые хранили почти 400 кг кокаина на российском объекте. Три россиянина задержаны в Москве, еще несколько человек, в том числе одного выходца из России задержали аргентинские силовики.

Как сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, всего в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина (российские власти оценивали количество наркотика несколько ниже).

История с наркотиками началась еще в декабре 2016 года, когда российский посол в Аргентине сообщил, что в школе при посольстве обнаружен тайник, в котором, предположительно, хранятся наркотики.

Сразу после этого разговора сотрудники аргентинских спецслужб проверили содержимое 12 спрятанных в тайнике чемоданов и выяснили, что в них находится кокаин. Тогда же, в ночь на 14 декабря, была проведена секретная операция по замене наркотиков на муку.

К чемоданам с мукой были прикреплены датчики, с помощью которых можно было отслеживать их дальнейшее перемещение.

4 декабря 2017 года в Буэнос-Айрес прилетел Ил-96, который должен был перевезти кокаин в Москву под видом вещей одного из экс-сотрудников посольства. Впрочем, знакомый с работой диппредставительств собеседник Би-би-си утверждает, что дипломатические грузы таким образом и в таких объемах не возят.

5 декабря самолет с чемоданами улетел в Москву.