Водитель маршрутки: Поработаем три месяца, а потом нам скажут — до свидания? 6 28.02.2018, 15:38

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Белорусские перевозчики обсуждают новый закон.

С 26 февраля работать от борта маршрутчикам запрещено. Это связано с изменениями правил эксплуатации междугородных автобусов. Сейчас перевозчики должны заключать соглашение с местным оператором о регулярных пассажирских рейсах. Водителям условия не нравятся. Поэтому некоторые компании продолжают перевозить пассажиров, как и раньше, другие работу все же приостановили, сообщает euroradio.fm.

Артур Лиходиевский работает в компании "Фаворит 999", которая перевозит пассажиров из Слуцка в Минск и обратно. Компания объединяет 30 ИП, у каждого из них есть маршрутное такси. До 26 февраля рейсы были ежедневно — каждые полчаса. В будни пассажиров было немного, но водители ехали все равно. Начиная с вечера пятницы и до понедельника из Минска одновременно стартовали по две-три маршрутки.

"Люди звонили 26-го, жаловались, что не могут добраться. Но что мы можем сделать? Нас пугают огромными штрафами и конфискацией автомобиля. "Под вокзал" идти не хотим по одной причине. Я индивидуальный предприниматель. Брал за машину 40 тысяч долларов. Чтобы идти "под вокзал" и зарабатывать деньги, нужно минимум три, четыре или пять таких машин. Но где мне их взять? Купить машину за три-четыре тысячи долларов можно, но как потом смотреть людям в глаза? Пусть лучше она будет одна. Но хорошая".

Артур полагает, что многие водители останутся без работы.

"Когда обсуждали проблему на собраниях, нам так и сказали: "Мы вас всех не возьмем. У нас нет столько места". Это значит, что, например, мы объединимся с тремя-четырьмя людьми, придем, поработаем три месяца, а потом нам скажут — до свидания?"

От поездок отказались также конкуренты компании. В результате, единственной возможностью для пассажиров является автобус, который ходит не так часто, как маршрутка, и по определенным остановкам. Перевозчики пока ждут и думают, как работать дальше. Собирают мнения пассажиров, предлагают подписываться под петицией.

Вячеслав Булах, представитель компании "Новый поворот", которая с 26 февраля прекратила работу по направлению "Минск-Полоцк-Минск", удивляется, что их обвиняют в забастовке.

"Нам говорят, что мы бастуем. Да нет! Вот сделали такой закон. Зачем его нарушать? Подвели так, что и туда, и сюда его можно повернуть. Надо что-то думать, чтобы ездить правильно. С 26 официально не работаем. Пассажиры спрашивали, куда звонить, кому жаловаться, когда поедем? Это тоже неизвестно".

Из-за изменений в законе, маршрутчики обязаны отправляться с вокзала, ездить по определенному маршруту, останавливаться только на конкретных остановках, разработать расписание. По этому поводу очень нервничает заместитель генерального директора "Минсктранса" Виктор Тозик.

"Пусть они узаконивают свои маршруты и приходят, — кричит он. — Кстати, у нас не только есть центральный вокзал. Также есть Юго-западная станция, диспетчерская станция на Славинского, Автозаводская. Запад-3, откуда отправляется транспорт в гродненском направлении".

Он добавляет, что сегодня Центральный автовокзал загружен не более чем на 65 процентов. Но мало это или много? Очевидно, что если сегодня все маршрутчики придут работать на Центральный, он не сможет справиться с таким количеством транспорта. И чтобы навестить родственников, люди после работы в пятницу должны будут отправляться в другой конец города, чтобы добраться до Гродно, Могилева или другого пункта. Что самое главное — еще не факт, что мест хватит всем.