«Крумкачы» рассекретили имя своего тайного инвестора 3 28.02.2018, 15:53

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Бюджет на следующий сезон - $600 тысяч.

В эксклюзивном интервью tut.by Вара Мартиросян излучает уверенность насчет будущего «Крумкачоў».

— Вопрос-мем: вы с детства за «Крумкачоў»?

— «Крумкачы» существуют с 2014 года, а я о команде узнал лишь год назад, познакомившись с Денисом Шунто. Это случилось после третьего или четвертого тура прошлогоднего чемпионата страны. Денис Петрович вкратце обрисовал ситуацию, рассказал о финансовых проблемах клуба. С тех пор поддерживаю команду как болельщик. А после некоторого времени, взятого на размышления, подготовил бизнес-план специально под «Крумкачоў». Он существуют уже давно, но лишь недавно наши отношения были оформлены. Я соучредитель. Мне принадлежит контрольный пакет акций клуба.

— Какие задачи прописаны в бизнес-плане?

— Прежде всего остаться в высшей лиге по окончании нового сезона и финишировать где-нибудь посередине. Вместе с тем хотелось бы усилить команду хорошими исполнителями. Тут я имею в виду подписание новичков и рост мастерства молодых футболистов, чтобы в следующем году претендовать на место в тройке сильнейших команд «вышки».

Зарабатывать планируем, заключая партнерские соглашения и развивая юношей с большим потенциалом из Беларуси и других стран. Готовы дать шанс всем молодым ребятам, которые любят футбол и живут им.

— Какой бюджет запланирован на 2018 год?

— 600 тысяч долларов. А в дальнейшем финансирование будет зависеть от темпов развития клуба.

— Откуда деньги?

— У меня семейный бизнес в сфере торговли и услуг на территории родной Армении, других стран СНГ и Европы. К сожалению, в Беларуси у нас ничего нет, но мы думаем о том, чтобы что-то открыть здесь. Посмотрим, к чему это приведет. Пока я остановился на приобретении футбольного клуба. Это самый большой бизнес, который собираюсь иметь в Беларуси.

Футболом интересуюсь с трех-четырех лет. После того как увидел игру Роналдиньо. С тех пор много где поиграл. Сначала во дворе, потом в школе и, наконец, в составе городской команды. В городе, где вырос (это Дилижан), не было спецшколы или академии, где мог бы совершенствоваться. Так что не удалось стать профессиональным футболистом.

— Так, значит, покупка «Крумкачоў» — это реализация детской мечты?

— Нет, клуб рассматриваю именно в аспекте бизнеса. Если все правильно организовать, то это очень выгодное мероприятие. Моя роль в жизни клуба будет связана с административным и финансовым управлением. Комплектованием команды будет заниматься Денис Петрович.

Все было хорошо, пока не возник вопрос с лицензированием. Ждем решение апелляционного комитета АБФФ на наш протест в связи с отказом принять документы. Высказывать свое мнение по поводу ситуации не буду. Мы готовим официальное заявление, в котором будут представлены наши комментарии и доводы.

— У клуба ведь еще остались долги?

— В финансовых отчетах федерация футбола видит все как есть. Долги погашаются. Надеемся, что вопросы с апелляцией, а также с допуском нашей заявки на лицензию все же решатся положительно.

— В какие сроки реально избавиться от долгов?

— В максимально короткие.

— Это месяц или два?

— Нет, в максимально короткие.

— Две недели?

— Столько, сколько нужно для того, чтобы встретиться с нужными людьми. Это около тридцати, на каждого по десять минут.

— А вы настроены серьезно!

— Об этом говорят наши шаги.

— Можете ли вы представить пессимистичный сценарий, когда федерация не выдает лицензию «Крумкачам»?

— Нет. Такой вариант даже не рассматриваем. При этом я не считаю, что федерация видит в нас «дохлую лошадь». Нет, она делает свое дело. Отношение к нам такое же, как и к другим клубам.

— Думаете, история с долгами сильно ударила по репутации «Крумкачоў»?

— Есть такая проблема. И все же, считаю, все вопросы решаемы. Верю, что мы вернем доверие к клубу. Есть люди из числа офисных работников, которые остались. Усилим офис новыми кадрами.

— Вы ведь не живете в Беларуси, верно?

— Нет, бываю здесь наездами. Сейчас впервые, когда я приехал в Минск на неделю, чтобы включиться в работу. Но я собираюсь переехать в белорусскую столицу. Причина — «Крумкачы».

Отметим, что отказ комитета по клубному лицензированию АБФФ рассматривать заявление «Крумкачоў» связан «с систематическими нарушениями требований регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов, выразившимися в неоднократном несоблюдении сроков предоставления документов и повлекшими срыв процесса лицензирования, принято решение не принимать к рассмотрению заявление ООО «Футбольный клуб «Крумкачы» от 12.02.2018 г.».

Поскольку «Крумкачы» имеют право обжаловать решение в апелляционном комитете по клубному лицензированию АБФФ, выступление клуба в высшей лиге все еще не исключено. Своим правом клуб воспользовался и ждет рассмотрения апелляции.