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Правительство Казахстана провело первое совещание на казахском языке

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  • 28.02.2018, 15:59
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Такое заседание прошло впервые за 27 лет после обретения независимости.

Правительство Казахстана, после поручения президента Нурсултана Назарбаева, во вторник провело совещание, которое транслировалось в прямом эфире, на казахском языке - впервые за 27 лет после обретения независимости, сообщает reuters.com.

Приказ нарушил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, который по-русски озвучил просьбу обеспечить сельские школы компьютерами и интернетом. Частично на русский перешел аким (мэр) центральной области, весь доклад на русском языке прочитала директор одной из гимназий.

Накануне, встречаясь с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым, президент Казахстана, который свободно говорит как на русском, так и на казахском языках, поручил «продолжить работу по повышению статуса казахского языка».

«Деятельность парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Для этого есть возможности синхронного перевода», - приведены слова Назарбаева в сообщении на его сайте.

Богатая нефтью бывшая советская республика, в которой проживает более 18 миллионов человек, имеет очень тесные связи с главным торговым партнером - Россией, но опасается стремления Москвы сохранить политическое влияние в регионе.

Во время последней переписи населения в 2009 году 62 процента населения страны сказали, что свободно владеют как письменным, так и устным казахским языком, русским - 84,8 процента. Русский признан в Казахстане официальным языком.

Казахский язык, относящийся к тюркской группе, использовал арабский алфавит до 1920-х годов, когда Советский Союз перевел его на латиницу, которая в 1940 году была заменена кириллицей на основе русского алфавита.

В 2017 году в Казахстане было принято решение о переводе казахского языка на латинский алфавит с кириллицы. На прошлой неделе президент Казахстана подписал второй за год указ о модификации национального алфавита.


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