Проезд в маршрутках до Минска подорожает? 29 28.02.2018, 16:18

6,028

Частные перевозчики теперь должны работать по новым правилам.

С 26 февраля частные нерегулярные перевозчики должны работать по новым правилам: заключать договоры с оператором, отправляться только с автовокзала и ездить по утверждённым расписанию и маршруту. Чем это чревато для пассажиров, узнавала корреспондентка «ВГ».

Что изменилось для частников

Нововведения, принятые изменениями в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» и постановлением Минтранса № 7, коснулись в основном маршруток, которые выполняют нерегулярные перевозки, но фактически ездят в конкретное время и по одному и тому же маршруту. Под эту категорию попали, к примеру, маршрутки на Минск, большинство из которых отправляется с железнодорожного вокзала.

Теперь частники, которые хотят выполнять международные, междугородние, пригородные или городские пассажирские перевозки, должны заключать договор с оператором или заказчиком (Минтранс или исполкомы) и направлять своё предложение на конкурс-тендер (на конкурсе учитывается количество автопарка перевозчика, опыт работы фирмы, комфортабельность транспорта, стаж водителей и их нарушения ПДД). Также нужно предоставить расписание движения с указанием времени выезда и прибытия и маршрута. Забирать пассажиров или высаживать их можно только с автовокзала или в специально предназначенных местах. В маршрутках должны быть установлены кассовые аппараты и специальные устройства, с помощью которых налоговая видит, сколько билетов продано. Эта информация будет и в Транспортной инспекции. Если не вышел в рейс, съехал с маршрута и это вошло в привычку, лишат маршрута, а фирма или ИП заплатят штраф и рискуют остаться без транспорта.

К нерегулярным относятся только заказные перевозки (обслуживание свадеб, похорон, доставка рабочих к месту работы и обратно, в командировку, турпоездки, поездка группы с одной целью) и такси. В этом случае перевозчик должен только уведомить исполком о своей деятельности. Работа нерегулярных перевозчиков определяется заказом-нарядом, пояснил заместитель начальника филиала Транспортной инспекции по Гродненской области Иван Малевский.

Перевозчики вышли на работу на свой страх и риск

Нововведения вызвали резонанс среди частников. Они уверены, что из-за этого сильно подорожает проезд в маршрутках, а клиентов они потеряют. В понедельник, 26 февраля, часть перевозчиков отказалась работать, остальные вышли в рейсы на свой страх и риск, ведь теперь нерегулярных перевозчиков могут оштрафовать. Более 50 фирм уже получили уведомления с предупреждениями об изменениях в законодательстве и об ответственности за незаконную перевозку пассажиров.

— В новых условиях легче работать не будет. Чтобы отправляться с автовокзала, нужно заключить договор и платить каждый раз за въезд – выезд 12 рублей, ещё 3 % — за то, что расчёт будет по безналу. Плюс 15 % — с пассажиров. Кроме того, нужны специальные телефоны, чтобы со спутника нас можно было контролировать, едем ли мы по времени и по заданному маршруту, — рассказал один из водителей маршрутки на Минск.

Сейчас частники забирают клиентов с ближайших к их дому остановок, а вечером останавливаются в удобных местах. Теперь же посадка-высадка пассажиров будет привязана к автовокзалу. К тому же добраться на таких маршрутках в Минск можно за 3,5 часа, в то время как регулярные перевозчики едут около 5 часов. Есть вопрос и с размещением: в Минске всего один автовокзал, развернуться там все маршрутки не смогут. Кроме того, за бортом окажутся ИП, у которых одна машина, так как конкурировать с фирмами, где большой автопарк, уже не смогут.

— Частники маршруты свои накатали, а теперь нам нужно отдать своих клиентов. Вот водитель. — Показывает на отъезжающую маршрутку один из водителей на железнодорожном вокзале. — К нему люди как мухи летят, он разговорит, конфетами завлекает, так у него загрузка 15 человек, у меня пока 2. И всё равно поеду, а другой — вряд ли.

По словам частников, они, как и другие перевозчики, платят налоги, дважды в год проходят техосмотр, оформляют страховку на транспорт и страхуют пассажиров. Имеют свой автопарк и машины — как правило, почти новые и комфортабельные: есть Wi-Fi, зарядка для телефона, телевизор. В случае поломки машину есть чем заменить, в крайнем случае посадят..