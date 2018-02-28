Brexit: Евросоюз обнародовал текст соглашения с Британией 28.02.2018, 16:28

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Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза 30 марта 2019 года.

Еврокомиссия в среду, 28 февраля, обнародовала первый проект юридического соглашения между Европейским союзом и Великобританией относительно Brexit. Соответствующий документ появился на официальном сайте ЕК.

"Сегодня Европейская комиссия опубликовала проект соглашения между Европейским союзом и Соединенным Королевством", - говорится в сообщении.

Соглашение разделено на шесть частей, куда входят вступительные положения, права граждан, а также вопросы торговли, финансового урегулирования, переходные механизмы и институциональные положения, и протокол по Ирландии/ Северной Ирландия.

Перед официальной передачей документа Великобритании для ознакомления его изучат в Совете Европы и руководящей группе Европейского парламента.

При этом ЕС потребовал от Британии разъяснения ее позиции относительно выхода из состава Евросоюза. Данный вопрос будет вынесен на обсуждение 22 и 23 марта.

"Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза 30 марта 2019 года", - указывается в документе.