С 1 марта в Минске отменяются трамваи на вокзал 1 28.02.2018, 16:45

2,724

Одновременно вводится временный автобусный маршрут.

С 1 марта по 14 сентября по улицам Ульяновской и Первомайской на участке от Чапаева до Бобруйской отменяется работа трамвайных маршрутов № 1, 4, 7, пишет the-village.me.

Одновременно вводится временный автобусный маршрут № 901 «Дружная - Комаровский рынок».

Трамвайное движение на вокзал закрывали с 1 февраля 2015 года — тогда транспортники обещали, что вновь запустят вагоны в марте 2017–го, а заодно отремонтируют пути на улице Октябрьской. Но позже решили по Октябрьской трамваи не пускать вовсе, а ремонт путей по Бобруйской перенести еще на год. Поэтому возобновили трамвайное движение только 1 сентября 2017-го.

Основной причиной, которой в 2015 году объяснили закрытие трамвайного движения до разворотного кольца на площади Мясникова, стали работы по сооружению пересадочного узла между 1–й и 3–й линиями метро, а точнее пешеходного тоннеля, соединяющего строящуюся станцию «Вокзальную» со станцией «Площадь Ленина» и железнодорожным вокзалом. В связи с этими работами пришлось демонтировать часть трамвайного полотна возле вокзала. Теперь же трамвайное движение закрывают для ремонта самих путей. Сделать эти работы одновременно по каким-то причинам не сумели.