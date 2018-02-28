Представитель Госдепа о борьбе с пропагандой: Мы должны наступать 1 28.02.2018, 16:55

1,135

В США запустили программу борьбы с вмешательством России.

Госдепартамент США представил новую программу противодействия российскому вмешательству на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в 2018 году. Инициатива стоимостью 40 миллионов долларов будет направлена на борьбу с дезинформацией и пропагандой, спонсируемой государством и нацеленной на США и их интересы.

Программу будет осуществлять Центр глобального взаимодействия (ЦГВ) Госдепартамента США. Она начнется с работы нового Фонда информационного доступа объемом 1 миллион долларов, который 26 февраля объявил запрос предложений со стороны организаций и ведомств со всей страны.

Размер фонда будет постепенно доведен до 5 миллионов долларов.

Стив Голдстейн

Заместитель госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью Стив Голдстейн заявил, что объявленный перевод средств подтверждает твердое намерение США вести борьбу, пишет krymr.com.

«Это финансирование имеет чрезвычайно важное значение для того, чтобы мы и впредь энергично реагировали на злонамеренное влияние и дезинформацию и могли опереться на углубленное партнерство с нашими союзниками, Кремниевой долиной и другими партнерами в этой борьбе. Мы не должны занимать чисто оборонительную позицию, мы также должны наступать», – отметил Голдстейн.

В заявлении Госдепартамента говорится, что организации гражданского общества, поставщики информационной продукции, неправительственные организации, научно-производственные центры, финансируемые из американского федерального бюджета, а также частные компании и академические институты смогут принять участие в конкурсах грантов ЦГВ через Фонд информационного доступа для продвижения своей важной работы по борьбе с пропагандой и дезинформацией.

Позднее Центр глобального взаимодействия запустит ряд пилотных проектов, разработанных вместе с министерством обороны, с дополнительным финансированием из военного бюджета.

Эта работа проводится по распоряжению Конгресса, которое было дано летом 2017 года в ответ на вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Цель Конгресса – противодействие российским попыткам влияния на политику США, которые продолжаются по сей день.

Голдстейн также заявил газете USA Today, что финансирование поступило позднее, чем ожидалось, но настаивал, что задержка «не помешала Центру глобального взаимодействия вести работу» по противодействию попыткам изменить политический диалог в США со стороны других государств.

«Администрация относится к этому очень серьезно», – сказал он.

Российское влияние было хорошо задокументировано в США и за рубежом.

Во время президентских выборов 2016 года и после них американские разведслужбы пришли к выводу, что хакеры, работающие на российское правительство, использовали кибератаки, чтобы подорвать позиции кандидата от демократов Хиллари Клинтон и повысить шансы республиканского кандидата Дональда Трампа.

Роберт Мюллер

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует возможный сговор между предвыборным штабом Трампа и россиянами и уже предъявил обвинения четырем бывшим сотрудникам штаба.

Ранее в феврале 2018 года Мюллер выдвинул обвинения против 13 российских граждан в связи с попытками повлиять на выборы в 2016 году. В обвинительном заключении говорится, что они работали на санкт-петербургское «Агентство интернет-исследований» с ежемесячным бюджетом 1,25 миллиона долларов и 200-300 сотрудниками, чья работа была, главным образом, связана с США.

«Мы открыты для финансирования любых программ, которые окажутся эффективными. Чтобы добиться реальных перемен в этой области, потребуется множество различных методов – алгоритмы, телевидение, радио, социальные сети, работа с технологическими компаниями», – заявил Голдстейн.

Голдстейн признал, что речь идет о новом подходе, «который раньше не использовался», но в Госдепартаменте хотят быть уверены, что они не упустят приемы, которые могут сработать.

«Есть люди с замечательными идеями. Это их шанс», – сказал он.

Выступая 27 февраля на брифинге для прессы, официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт еще раз подчеркнула, что если Россия хочет, чтобы ее воспринимали в мире как ответственного партнера, ее руководство должно пересмотреть свое поведение на международной арене и отказаться от политики агрессии и вмешательства в дела других стран, таких, например, как Украина, Сирия или Грузия.

Справка: В США продолжается расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. По данным американских спецслужб, за прошлогодними атаками на серверы Демократической партии стояло Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил России.

Среди компаний, которым предъявлены обвинения – «Агентство интернет-исследований» (так называемая «Российская фабрика троллей»). В перечне обвиняемых – бизнесмен Евгений Пригожин, которого в СМИ называют «личным поваром Путина». Сам Пригожин отрицает связь с компанией.

В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

В начале августа 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер собрал большую коллегию присяжных для расследования «российского следа» на выборах. Мюллер выясняет, был ли сговор штаба Дональда Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Москва вмешательства в избирательный процесс в других государствах категорически отвергает, Трамп называет это расследование «охотой на ведьм».